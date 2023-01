Tag der offenen Tür am Paderborner „Bib“

Am „Bib International College“ findet am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Wer sich für Ausbildung, Studium oder Weiterbildung interessiert, erhält aus erster Hand Informationen von Absolventen des „Bib“.

Tag der offenen Tür am „Bib International College“ in Paderborn.

Für die Beratungen, zu denen auch die Eltern herzlich eingeladen sind, stehen Bildungsgangverantwortliche und Studierende Rede und Antwort.

Das „Bib“ steht für langjährige Erfahrung mit praxisnahen, fortschrittlichen Ausbildungsgängen in den Bereichen Informatik, Wirtschaft, Mediendesign und Game. Für Schüler mit mittlerem Schulabschluss, Fachabitur oder Abitur bedeutet das eine intensive und individuelle Förderung, die auf Persönlichkeitsentwicklung und die Stärkung der Potenziale jedes Einzelnen setzt. Schüler mit Fachhochschulreife oder Abitur steht nach der Ausbildung am bib, neben dem Informatik-Studium an der FHDW (Fachhochschule der Wirtschaft), ein verkürztes Studium an einer der ausländischen Partnerhochschulen zur Verfügung.

Für Berufstätige, Personen mit Ausbildung oder Berufserfahrung bietet das bib in den Bereichen Gestaltung und Wirtschaftsinformatik in Vollzeit oder auch berufsbegleitend Weiterbildungen zum Bachelor Professional an.

Und noch ein spannendes Angebot gibt es für Schüler und Schülerinnen mit mittlerem Schulabschluss: Mit dem gemeinsamen Bildungsangebot von „Bib“ und FHDW zum Bachelor BWL erwerben die Teilnehmer durch geschickte Kombination der Bildungspartner in nur vier Jahren den Bachelor of Arts.

Für den Tag der offenen Tür ist von 10 bis 15 Uhr ein buntes Programm aus Information und Unterhaltung geplant: Beratung Wohnheimbesichtigung, Vorstellung von Studienarbeiten, Präsentation des aktuellen Studierenden-Games, Workshops für Besucher, Absolventen berichten, das „Bib“ vor Ort entdecken.

Weitere Informationen gibt es auf www.bib.de.