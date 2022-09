Tag der offenen Tür im Zukunftsquartier

Das Zukunftsquartier auf dem Gelände der ehemaligen Barker-Kaserne an der Driburger Straße öffnet ihre Tore: Am Sonntag, 18. September, laden Stadt und Kreis Paderborn von 11 bis 18 Uhr gemeinsam zu einem Tag der offenen Tür ein.

Die Veranstaltung ist ein Finale, das siebte und letzte Fest des NRW-Strukturprogramms „Regionale“ in OWL in diesem Jahr. In der Urban-Land-Welt, einer Aktions- und Informationsfläche im Zentrum der ehemaligen Kaserne, gibt es viel zu entdecken. Neben vielen Infos zu den zahlreichen Projekten erwartet die Besucherinnen und Besucher auch ein Unterhaltungsprogramm mit Kabarett und Musik. Im Mittelpunkt dürfte, so schreibt es die Stadt Paderborn, aber das Zukunftsquartier selbst stehen.

Der Öffentlichkeit biete sich an diesem Tag die Möglichkeit, einen bisher verschlossenen Ort zu entdecken. „Eine begehbare Ausstellung zum Masterplan in der ‚Halle 47‘ macht die Planungen und Zukunftsperspektiven direkt vor Ort erlebbar“, heißt es in der Mitteilung. Ausstellungselemente und eine künstlerisch gestaltete Bodenkarte illustrieren das Leben im Zukunftsquartier, wie es sich vielleicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten abspielen könnte. Die Besucherinnen und Besucher seien herzlich eingeladen, sich auch im direkten Gespräch mit den Projektverantwortlichen vor Ort über die Ziele und Visionen des Masterplans zur Entwicklung des Zukunftsquartiers zu informieren.

Die Kasernenfläche, die mit einer Größe von 54 Hektar im Osten der Paderborner Kernstadt liegt, wurde 2019 von den britischen Streitkräften an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zurückgegeben. Durch die Konversion des Areals hin zu einer zivilen Nutzung bekommt die Stadt Paderborn die Gelegenheit, eine innenstädtische, großflächige Liegenschaft ganzheitlich und von Grund auf zu entwickeln.

Bereits jetzt befindet sich dort die Baustelle des sogenannten Akzelerator OWL der Uni Paderborn. Dieser soll nach seiner Fertigstellung beste Forschungsinfrastruktur mit optimalen Bedingungen für Gründungen und Vernetzung in Paderborn bieten. Am Tag der offenen Tür stellt die Universität neben dem Akzelerator weitere Angebote vor.

Programm

Wenn um 11 Uhr die Türen öffnen, ist auch direkt für Unterhaltung gesorgt. Auf der Außenbühne haben dann zunächst die Kabarettisten Ingo Börchers und Matthias Brodowy (WDR5) das Wort.

Von 11.10 Uhr bis 12 Uhr interpretiert das For People Jazz Quartett aus Paderborn Stücke aus den großen Epochen der Jazzmusik.

Musik für die Kleinsten gibt es ab 13 Uhr mit Krümelmucke.

Auch Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, ist am 18. September in Paderborn zu Gast. Foto: dpa

Um 14 Uhr eröffnen Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, Landrat Christoph Rüther und Bürgermeister Michael Dreier gemeinsam mit der OWL GmbH und weiteren Akteuren auf der Außenbühne offiziell das letzte Regionale-Fest. Moderatorin Brigitte Büscher, vor allem bekannt durch die ARD-Talkshow „Hart aber fair“, führt mit verschiedenen Gesprächspartnern durch die nächsten rund 90 Minuten.

Ab 16.30 Uhr wird es noch einmal musikalisch: Die sechs Profis von „Decoy“ waren schon mit Stars wie Peter Maffay oder Clueso auf Tour. Ihr Repertoire besteht aus den angesagtesten Pop-, Rock-, Disco- und Soul-Songs gepaart mit Klassikern der vergangenen 30 Jahre.

Eine kleine Food-Meile bietet den ganzen Tag über Süßes und Herzhaftes, Kaffee, kühle Getränke und Cocktails, die man auf der benachbarten Picknickwiese oder entspannt auf einem Liegestuhl genießen kann.

Der Eingang beziehungsweise die Zufahrt zur Veranstaltungsfläche (Driburger Straße 73) erfolgt über die Driburger Straße. Kostenlose Parkplätze sowie Fahrradstellplätze befinden sich auf dem Gelände.