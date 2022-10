„Tag des Einbruchschutzes“ – Paderborner Kriminalpolizei berät

Wie kann ich sinnvollen Einbruchschutz in meiner Wohnung oder in meinem Haus nachträglich umsetzen? Was sollte ich beim Neubau beachten? Diese und weitere Fragen beantworten die Beamten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz am Freitag, 28. Oktober, von 16 bis 19 Uhr sowohl persönlich als auch telefonisch, wie die Behörde mitteilt.

Interessierte können ohne Termin zur Dienststelle in Schloß Neuhaus, Bielefelder Straße 1, kommen oder sich unter 05251/306-3900 am Telefon beraten lassen.

Beim zweiten Termin, am Sonntag, 30. Oktober, nutzt die Polizei die Kooperation mit dem Verein Smarthome Paderborn. Zwischen 11 und 16 Uhr stehen neben den Fachberatern der Polizei die Experten für smarte Lösungen in Sachen Einbruchschutz im Smarthome Paderborn (Steubenstraße 47a) bereit.

In dem Musterhaus wird der klassische mechanische Einbruchschutz durch modernste Technik unterstützt. „Ein intelligent vernetztes Heim nimmt den Bewohnern manche lästige Routinearbeit ab. Es kontrolliert, ob Fenster und Türen verschlossen sind, öffnet und schließt Rollläden, schaltet Beleuchtung und bietet viele weitere Optionen – nicht nur in Sachen Einbruchschutz“, heißt es in der Mitteilung. Die Berater stellen die Technik in Hard- und Software vor und zeigen, wie komplizierte Abläufe und Gerätefunktionen für alle Altersgruppen vereinheitlicht und vereinfacht werden können.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sich auch hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.