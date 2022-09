Tambourkorps Schloß Neuhaus ernennt zwei neue Ehrenmitglieder

Raimund Kuhlenkamp ist seit 1969 im Tambourkorps aktiv, gehörte als Tambourmajor viele Jahre dem Vorstand an und unterstützt noch heute bei der Ausbildung junger Flötisten.

Auch Heinz-Jürgen Schmitt gehörte als Gerätewart lange Jahre dem Vorstand an und ist als Mitorganisator der jährlichen Vatertagsausflüge ebenfalls noch sehr aktiv im Tambourkorps tätig. Während des Schloß Neuhäuser Schützenfestes wurde er für seine 60- jährige Mitgliedschaft im Tambourkorps ausgezeichnet.

Bei so vielen Verdiensten war es für den Vorstand eine besondere Freude, der Versammlung die Ernennung von Raimund Kuhlenkamp und Heinz-Jürgen Schmitt zu Ehrenmitgliedern vorzuschlagen. Dem Vorschlag folgte die Versammlung einstimmig unter großem Applaus. In der 110-jährigen Geschichte des Tambourkorps sind die beiden erst Ehrenmitglied Nummer 2 und Ehrenmitglied Nummer 3.

Vorstand wird einstimmig bestätigt

Bei der Versammlung wurde auch der Vorstand neu gewählt. Tambourmajor Manfred Jasper, Schriftführer Mathias Gaßmüller, Kassierer Dirk Brinksmeier und Gerätewart Manfred Horstmann wurden jeweils einstimmig in ihren Positionen bestätigt. Außerhalb des Vorstands wurde der stellvertretende Tambourmajor Thomas Kemper wiedergewählt.

Nach der Corona-Zwangspause ist das Tambourkorps inzwischen wieder sehr aktiv und an fast allen Wochenenden bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen anzutreffen. Das Tambourkorps freut sich jederzeit über interessierte Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, die an der Flöte, Trommel oder Lyra ausgebildet werden möchten. Geprobt wird freitags ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus am Rolfshof in Schloß Neuhaus. Auch die beiden neuen Ehrenmitglieder nehmen weiterhin voller Tatendrang an den Proben teil.