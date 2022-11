Tamina Kallert: „Ich freue mich immer auf die nächste Reise“

Paderborn

Für Reisemoderatorin und Autorin Tamina Kallert ist der erneute Besuch in Paderborn fast ein Heimspiel. Im Fernsehen hat sie Stadt und Land vorgestellt, erinnert sich an eine der „wunderschönsten Reisen in NRW“. Am Dienstag, 29. November, liest sie in der Aula des Gymnasiums St. Michael aus ihrem zweiten Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht“.