Tanzschule wird wegen Corona zum Filmstudio

„Tanzen ist Freude“, ist in großen Buchstaben an der Säule zu lesen. Von Freude ist in der Tanzschule Stüwe-Weissenberg im Moment jedoch wenig zu spüren. Wo normalerweise hunderte Menschen gut gelaunt auf dem Parkett ihre Runden drehen, herrscht derzeit nur: Stille. Die sechs Tanzsäle sind leer. Trotz des Lockdowns wollen Inhaber Horst Misch und sein Team aber nicht resignieren. Getanzt wird trotzdem: Allerdings nicht mit, sondern für ihre Kunden – in lehrreichen und unterhaltsamen Kurzvideos im Internet.

Schon seit mehr als 40 Jahren übt Misch seinen Beruf mit großer Leidenschaft aus. „Wir haben hier an sieben Tagen in der Woche geöffnet, fast an jedem Feiertag wird hier getanzt, selbst an Weihnachten“, sagt der 64-jährige Tanzlehrer und Inhaber der Tanzschule Stüwe-Weissenberg. „Noch nie haben wir acht Wochen pausiert. Das hätte ich nie für möglich gehalten“, sagt Misch mit Blick auf die erste Schließung wegen Corona im Frühjahr des Jahres. Und jetzt schon wieder Lockdown: „Jeden Tag in die leeren Räume zu blicken, tut schon echt weh.“

Der Tanzschule sei viel mehr als ein Ort, wo man tanzen lernt. „Wir sind Treffpunkt für Menschen. Hier werden Freunde fürs Leben gefunden.“ Seit Ende der 1960-er Jahre gibt es die Tanzschule Stüwe-Weissenberg bereits in Paderborn. Misch beschäftigt 15 Tanzlehrer und Mitarbeiter. Jede Woche finden 150 Kurse statt. Der erste startet morgens um 9.30 Uhr, der letzte abends um 22.30 Uhr. „Wir haben etwa 2000 Mitglieder. Die jüngsten sind erst zweieinhalb Jahre alt, die älteste Teilnehmerin ist 86 Jahre. Das zeigt doch , wie das Tanz­en die Generationen verbindet.“ „Nach der ersten Schließung im März haben wir unser Tanzschulkonzept komplett überarbeitet und es den neuen Verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus angepasst“, sagt Tanzlehrerin Chantal Prinzensing. Die Zahl der Kursteilnehmer sei stark reduziert worden auf maximal fünf Paare pro Saal, zum Teil habe man auf Einzelunterricht gesetzt. „Wir haben uns auf stationäre Tänze konzentriert wie Rumba, Salsa und Disco Fox und auf Wiener Walzer weitestgehend verzichtet, weil dort quer durch den Saal getanzt wird.“ „Bislang hatte auch kein einziger Kunde einen Schaden“, betont Misch. So seien alle ausgefallenen Unterrichtsstunden in den Sommer- und Herbstferien nachgeholt worden: „Urlaub gab es deshalb dieses Jahr für uns nicht.“

Michael Ottemeier filmt Kira Lietzkow und Stephanie Lüdiger. Gerade wird ein Kinder-Tanzvideo gedreht. Foto: Jörn Hannemann

Horst Misch schätzt, dass ihm dieses Jahr etwa 900 bis 1000 Kunden fehlen. Viele Kunden hätten schlichtweg Angst und blieben lieber zu Hause. „Ein Jahr ohne Abi-Bälle, ohne Schützenfeste, keine Hochzeitskurse und auch eine Ball-Saison wird es wohl nicht geben. Das trifft uns hart.“ Misch kennt bereits vier Tanzschulen in Deutschland, die wegen der Pandemie für immer geschlossen hätten. „Ich habe Verständnis für die Corona-Maßnahmen, finde sie auch nachvollziehbar, aber die Angst vor dem letzten Tanz geht in der Branche um!“. Um ein Lebenszeichen im Lockdown zu senden und den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten, stellt das 15-köpfige Team Kursteilnehmern eine App zur Verfügung. Zu Hause soll nachgemacht werden, was der Tanzlehrer in Videos vormacht. Eifrig werden derzeit weitere Clips produziert. Als Anreiz für vollbrachte Leistungen können Kinder sogar ein Abzeichen verdienen. „Wenn die Kunden nicht zu uns kommen können, kommen wir halt zu ihnen“, so Misch. Die Videos sollen Mitgliedern auch langfristig zur Verfügung stehen. Also selbst dann noch, wenn Corona hoffentlich längst überwunden ist.