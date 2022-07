Täter und Opfer geben Paderborner Schwurgericht Rätsel auf

Nach Messerangriff in Lichtenau: Prozess um versuchten Totschlag hat begonnen

Was sich in jener Nacht zum 2. April in der Wohnung im Lichtenauer Ortsteil Herbram-Wald zugetragen hat, war nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ein versuchter Totschlag. Der 33-Jährige soll dort mitten in der Nacht aufgekreuzt sein, um einen Arbeitskollegen (43) zur Rede zu stellen – weil es wohl in der sämtlich aus Litauern bestehenden Arbeitskolonne, die Glasfaserkabel verlegt, Unstimmigkeiten gegeben hatte.

Bei der sich entwickelnden Auseinandersetzung soll der 43-Jährige dem Vorarbeiter ein Küchenmesser in den Bauch gerammt haben. Ein Begleiter zerrte den 33-Jährigen in eine Abstellkammer, um sich und ihn in Sicherheit zu bringen.

Der mutmaßliche Täter habe sich, so heißt es in der Anklage, mit seinem Auto davongemacht – in Schlangenlinien, denn die Beteiligten hatten wohl alle Alkohol im Blut. Die Flucht-Fahrt war schnell zu Ende: Das Auto geriet auf die Bankette, Polizisten stellten den 43-Jährigen, während der Verletzte mit dem Tod rang.

„ Er befand sich in einem Tunnel, wo er gar nicht mitbekam, was passierte. “ Verteidiger Benedikt Klein

Vor der 1. großen Strafkammer als Schwurgericht ließ der Litauer über seinen Verteidiger Benedikt Klein erklären, er könne sich an Messerstiche nicht erinnern. „Er befand sich in einem Tunnel, wo er gar nicht mitbekam, was passierte.“

Das ist schon eines der ersten Rätsel in diesem Prozess: Der 43-Jährige soll 0,6 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Der schwer Verletzte hingegen hatte 1,8 Promille „getankt“, aber deutlich weniger Erinnerungslücken – aber immerhin davon noch genug, um Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung verwundert zurückzulassen.

Opfer spricht nun von zwei Messern

Zu den diversen Widersprüchen, die das Gericht am ersten Prozesstag nicht aufklären konnte, gehörte zum Beispiel die Zahl der Messer: Das Opfer beteuerte, es seien zwei gewesen, eines in jeder Hand des Angeklagten. Sowohl bei der Polizei als auch in einer richterlichen Vernehmung hatte er stets nur eines erwähnt.

Zum Hintergrund des Streits war ebenso wenig Substanzielles zu erfahren: Mehrere Anrufe beim Angeklagten, die dem „Besuch“ unmittelbar vorausgegangen waren, fehlen in der Erinnerung des 33-Jährigen – ebenso wie das, was verbal ausgetauscht wurde, bevor das Messer in seinen Bauch fuhr.

Augenzeuge kann sich an Schreierei erinnern

Immerhin konnte ein Augenzeuge (20), ebenfalls Angehöriger der Arbeitskolonne, angeben, er habe laute Schreierei auf dem Flur gehört, jedoch nicht, worum es konkret gegangen sei. Er habe sich bei dem 33-Jährigen als Vorarbeiter kurz zuvor beschwert, dass der 43-Jährige ihm gegenüber einmal laut geworden sei auf der Arbeit. Möglicherweise sei das der Grund für das nächtliche Treffen gewesen. Er habe nur eine Stichbewegung des 43-Jährigen gesehen, aber kein Messer.

Der 33-Jährige gab an, aufgrund seiner Verletzungen vorerst nur leichte Arbeit machen zu können. Er sei derzeit arbeitslos und in Litauen finanziell auf sich alleine gestellt. Die Schwester des Angeklagten habe ihm vor ein paar Wochen in dessen Namen 1000 Euro für Medikamente übergeben. Der Prozess wird fortgesetzt.