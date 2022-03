Tatort Paderborn-Sennelager: erster Sprengstoffangriff auf die Verbund-Volksbank OWL

Die Spurensicherung war am Montagmorgen in Sennelager aktiv. Durch die Druckwelle der Explosion war die Stahltür des Containers herausgerissen worden. Der Automaten-Raum war zudem durch eine Gittertür gesichert. Das Geld befindet sich in einem Tresor. Ob oder wie viel die Täter erbeutet haben, blieb unklar.

Foto: Ingo Schmitz