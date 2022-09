Tauschbörse auf dem Paderborner Recyclinghof

Der „Take a Waste“-Container wird am Paderborner Recyclinghof An der Talle eröffnet.

Jonathan Geldmacher, Kreislaufwirtschaftsberater des ASP, erläutert das Konzept: „Oft werden hier am Hof Dinge angeliefert, die noch einwandfrei funktionieren, aber nicht mehr gewollt oder genutzt werden. Diese Dinge geben wir nicht mehr in die Entsorgung, sondern stellen sie in die neu geschaffenen Regale. Die gesammelten Stücke werden dann kostenlos an die Besuchenden des Recyclinghofes abgegeben und wieder einer Nutzung zugeführt. Ein Beispiel für gelebte Abfallvermeidung!“

Gesammelt werden vor allem Spielwaren, Kinderfahrzeuge, Bücher, Geschirr, Vasen, Bilder, DVD, Deko und interessante Einzelstücke, die zu schade für die Tonne sind. Lediglich Elektrogeräte können aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht angeboten werden.

„Unsere Mitarbeitenden haben immer ein wachsames Auge und sprechen die Kundschaft aktiv an, ob das zu entsorgende Stück nicht noch verwendet werden könnte. Aber wir werden auch oft gefragt, ob wir noch etwas gebrauchen können“, sagt Andrea Fingerhut, Leiterin der Recyclinghöfe. „Neben dem neuen Angebot läuft die bestehende Kooperation mit dem Gebrauchtwarenkaufhaus Lieblingsstücke des Roten Kreuzes natürlich weiter, die vor allem größere Mengen und Stücke wieder in den Kreislauf zurückführen.“

Der Inhalt des Containers werde regelmäßig von den Mitarbeitenden des ASP geprüft, sodass es keine dauerhaften Ladenhüter gebe. „Ein regelmäßiger Besuch bei uns lohnt sich also“, so sagt Fingerhut abschließend.

Geöffnet ist der „Take a Waste“-Container zu den Öffnungszeiten des Recyclinghofes, An der Talle 21, von Montag bis Freitag, jeweils 7 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr.