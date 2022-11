Tauschen statt kaufen: nachhaltige Kleiderbörse in Paderborn 

Neue Lieblingsstücke finden, den eigenen Kleiderschrank entlasten und dabei auch noch die Umwelt schonen und Geld sparen? Die Kleidertauschparty am Samstag, 26. November, vor der Stadtbibliothek in Paderborn soll das möglich machen.

Vor der Stadtbibliothek geht es am 26. November um Second-Hand-Mode

Die Umweltberatung der Verbraucherzentrale Paderborn und der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) organisieren die Tauschparty für gut erhaltene Kleidungsstücke. Unterstützung bekommen sie dabei von der Studierendenvereinigung der Uni Paderborn Oikos und dem DRK-Sozialkaufhaus Lieblingsstücke.

Unter dem Motto „Tauschen statt kaufen“ finden Hosen, Jacken, T-Shirts, Röcke oder Pullover in entspannter Atmosphäre neue Besitzer. Alle Interessierten können sich am Samstag, 26. November, von 10 bis 14 Uhr auf dem Vorplatz der Stadtbibliothek, Am Rothoborn 1, nachhaltig mit neuer Garderobe eindecken.

Die Kleidertauschparty findet aus Anlass der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung!“.

„Die industrielle Textilproduktion bringt massive Umweltbelastungen, aber auch schlechte Arbeitsbedingungen für die Menschen in den Herstellerländern mit sich. Deshalb wollen wir dafür sensibilisieren, bewusst mit Kleidung und Schuhen umzugehen und diese nicht als Wegwerfartikel zu betrachten. Secondhand zu kaufen oder Tauschmöglichkeiten zu nutzen, sind dafür eine einfache Möglichkeit“, meint Umweltberaterin Jenny Fromme.

Bei maximal fünf mitgebrachten Kleidungsstücken sollte es sich um gewaschene, noch tragbare, der Jahreszeit entsprechende Erwachsenenkleidung handeln. Auch wer nichts zum Tauschen anbieten kann, ist herzlich willkommen.

Ein Quiz über nachhaltige Kleidung informiert und überbrückt mögliche Wartezeiten. Alle an der Organisation Beteiligten freuen sich auf viele Interessierte.