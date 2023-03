Tausend Teilnehmer erleben 21. „Nacht der Lichter“ im Paderborner Dom

Tausend, nach Angaben des Erzbistums, überwiegend junge Menschen haben in Präsenz und via Livestream am Freitagabend die 21. „Nacht der Lichter“ im Paderborner Dom erlebt. Sie erfuhren in der Bischofskirche des Erzbistums geistliche Inspiration und setzten zugleich einen leuchtenden Appell für den Frieden – eine Woche nach dem Jahrestag des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine.

Durch das Licht und die Wärme von mehr als tausend Kerzen, durch biblische Texte, besinnlich-melodisch vorgetragene Taizé-Gesänge, aber auch durch Stille entstand am Freitagabend eine Atmosphäre, die die Teilnehmer der Feier ansprach und anrührte: Glaube und Spiritualität waren mit Augen, Herz und Händen zu erfahren.

Die bereits 21. Auflage der „Nacht der Lichter“ im Hohen Dom zu Paderborn mit Gesängen aus Taizé stellte unter dem Leitwort „Der Friede Christi triumphiere in eurem Herzen“ (Kol 3,15) die Sehnsucht nach Frieden in den Mittelpunkt des Gottesdienstes. In einer großen begehbaren „Friedenslaterne“ konnten Fürbitten und Gebetsanliegen angebracht werden, die über die „Nacht der Lichter“ hinaus weiterleuchten.

Die „Nacht der Lichter“ wurde vorbereitet von Mitarbeitern der Abteilung Jugend/Junge Erwachsene im Erzbischöflichen Generalvikariat, der Diözesan-Kolpingjugend und des Jugendhauses Hardehausen. Erstmals leitete der neue Diözesanjugendpfarrer Tobias Hasselmeyer den Gottesdienst im vollbesetzten Dom. Neben dem Projektchor, der die Taizé-Gesänge anstimmte und begleitete, gab es zudem erstmals einen Gebärdenchor, der die Gesänge in Gebärdensprache übersetzte.

Schwester Judith Beule SMMP aus dem Bergkloster Bestwig übersetzte Texte und Gesänge in Gebärdensprache. Foto: Thomas Throenle, Erzbistum Paderborn

Es gebe Dinge, die einem Menschen „den Boden unter den Füßen wegziehen können“, erklärte Diözesanjugendpfarrer Tobias Hasselmeyer in seiner Einführung zur Nacht der Lichter. Er erinnerte an den Krieg in der Ukraine, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, an ungelöste globale, aber auch lokale Probleme. „Das Herz gerät in Unruhe, wir spüren Ohnmacht und Ausgeliefertsein und fragen uns: Kriegen wir das alles überhaupt hin? Wie finden wir zu einem friedvollen Leben und einem befriedeten Herzen zurück?“

Es komme darauf an, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus inneren Frieden zu finden, führte der Geistliche weiter aus. Wer diesen inneren Frieden gefunden habe, wirke nach außen und ziehe „kleine, feine Lichtspuren“, die auch die größte Dunkelheit durchschneiden können. „Daher ist es gut, dass wir heute Abend zusammen hier im Dom sind, um auf Jesu Wort zu hören, zu beten, Nöte zu teilen und uns seinen Frieden schenken zu lassen, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit wir die Welt verwandelt können.“

Die Texte aus der Heiligen Schrift wurden in diesem Jahr im Gottesdienst auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch sowie in Gebärdensprache vorgetragen. Für die musikalische Gestaltung sorgten die Sänger und Instrumentalisten eines Taizé-Chores unter der Leitung von Barbara Kleine sowie ein Gebärdenchor, der die Gesänge in Gebärdensprache übersetzte. Schwester Judith Beule SMMP aus dem Bergkloster Bestwig leitete den Gebärdenchor und übersetzte alle Texte und Gesänge in Gebärdensprache.

Mit gut zweieinhalb Metern Höhe und drei Quadratmetern Grundfläche ist die vom Domradio in Köln gestaltet „Friedenslaterne“ wohl die größte St.-Martins-Laterne der Welt. Bereits im Mai 2022 beim Katholikentag in Stuttgart hefteten zahlreiche Menschen Bitten, Gebetsanliegen und Friedensbotschaften an die Laterne: Hunderte Besucherinnen und Besucher hatten sich beteiligt, sodass ein buntes Mosaik entstand, als Zeichen gegen Krieg und für den Frieden.

Die im Hasenkamp des Paderborner Domes aufgestellte „Friedenslaterne“ war für die Teilnehmer ein Ort für Fürbitten und Gebetsanliegen. Foto: Thomas Throenle, Erzbistum Paderborn

Auch bei der diesjährigen „Nacht der Lichter“ war die im Hasenkamp des Paderborner Domes aufgestellte „Friedenslaterne“ ein Ort für Fürbitten und Gebetsanliegen der Teilnehmenden. Zahlreiche Menschen nutzten die Möglichkeit, ihrer Sehnsucht nach Frieden Ausdruck zu verleihen.