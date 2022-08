Tausende Besucher im Ahorn-Sportpark

Die zahlreichen Angebote der Paderborner Sportvereine und Kooperationspartner erweckten das Außengelände wieder zum Leben und boten den tausenden Besuchern ein spannendes Programm. Mehr als 300 Helferinnen und Helfer, davon größtenteils ehrenamtlich aktiv, sorgten dabei für einen reibungslosen Ablauf.

Insbesondere die Riesen-Hüpfburgen, wie das Wikinger-Erlebnisschiff und der große aufblasbare Dschungel, luden die jüngeren Gäste zum Toben und Hüpfen ein. Zudem sorgten eine mobile Sommerrodelbahn, ein Bungee-Trampolin und ein großer Wasserpool mit Paddelbooten für ausgelassene Stimmung.

In der Sparkassen-Paderborn-Detmold-Welt fanden die Besucher einen fünf Meter hohen Kletterfelsen, das neue Fußballbillard und weitere Mitmachaktionen. „Ich freue mich, dass das Radio Hochstift-Ferienfinale in diesem Jahr so reibungslos stattfinden konnte und wir unseren kleinen und großen Gästen eine schöne Veranstaltung ermöglichen konnten. Besonders nach den letzten zwei Jahren und den damit verbundenen Einschränkungen für die Kinder ist es großartig, dass wir endlich wieder ihre Begeisterung für die Bewegung wecken und sehen konnten,“ so der ASC Paderborn-Vorsitzende Ralf Pahlsmeier.

Abgerundet wurde das sportliche Programm durch verschiedene Showauftritte. Höhepunkte stellten dabei die Showeinlage der Landeskarategruppe der Polizei NRW sowie die Kindermusikerin Isa Glücklich dar. Der Eintritt war auch dieses Jahr frei.