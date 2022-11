Teile der ehemaligen Kammerspielfassade sollen restauriert und wieder gezeigt werden

Die Ausstellung in den beiden Museen soll am 25. Februar 2023 eröffnet werden und auch die verschiedenen Schaffensphasen des Kulturpreisträgers beleuchten.

Das Stadtmuseum lässt dafür jetzt bereits ausgewählte Kupferstelen und Glasfenster der ehemaligen Fassade der Westfälischen Kammerspiele aufbereiten. Die Restaurierung übernimmt die Firma ars colendi. Auch ausgewählte, zur Fassade gehörende Glasfelder werden gezeigt und wurden bereits von der Bildhauerei Diwo aufbereitet.

Vor zwölf Jahren abgebaut und eingelagert

Insgesamt neun Kupferstelen sowie zahlreiche Glasfelder, die in den Bau der Volksbank hinter dem Rathaus integriert waren, wiesen ab 1968 als markantes und für die Zeit modernes Architekturelement die Westfälischen Kammerspiele aus. Für Umbaumaßnahmen der Volksbank sowie Neubauplanungen für ein neues Theater wurde die Fassade 2010 demontiert und an die Stadt Paderborn übertragen.

Die Demontage und die Veränderung durch den Umbau der Volksbank wurde damals von Paderborner Künstlern und Mitgliedern des Heimatvereins stark kritisiert. Mit dem Auszug der Kammerspiele in ein anderes Gebäude hatte die Fassade ihre Hinweisfunktion auf das Theater verloren, auch konnte eine Denkmalwürdigkeit durch den LWL nicht festgestellt werden.

Markus Runte vom Stadtmuseum und Matthias Rüenauver von der Firma ars colendi (rechts) bei den Vorbereitungen für den Transport: Das Stadtmuseum lässt ausgewählte Kupferstelen der ehemaligen Fassade von Rikus der Westfälischen Kammerspiele aufbereiten. Foto: Stadt Paderborn

„Der Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum lässt sich am Beispiel der Kammerspielfassade gut erläutern und soll im Kontext der kommenden Ausstellung auch zum weiteren Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum anregen sowie erforderliche, manchmal auch unverständliche Maßnahmen, die vom Bund geregelt werden, darlegen“, so Markus Runte, Leiter des Stadtmuseums und Kurator der Ausstellungseinheit der Rikus-Ausstellung für das städtische Museum.

Josef Rikus wurde am 28. Februar 1923 geboren, bis 1942 besuchte er das Gymnasium Theodorianum. Wie kein anderer hat er seine Spuren im Paderborner Stadtbild hinterlassen. Es sind vor allem seine großen Arbeiten, die sich einprägsam in die urbane Stadtlandschaft eingefügt haben, wie das Mahnmal am Busdorfwall (1952/53), das Gierstor-Kreuz oder seine zahlreichen Brunnenanlagen wie der Neptunbrunnen (1979) auf dem Marktplatz.

Droht Rikus-Kreuz auch die Einlagerung?

Wie es mit dem berühmten Rikus-Kreuz (1963) am Gierstor in Paderborn weitergeht, beschäftigt unterdessen viele Paderborner. In Internetkommentaren äußerten viele die Sorge, dass der Skulptur ein ähnliches Schicksal wie der Fassade an den Kammerspielen drohe: die Einlagerung. Wie berichtet, steht das Kreuz nicht mehr sicher. Das erfuhren die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion vor Ende Oktober. Wegen Problemen mit der Standsicherheit ist die Skulptur derzeit eingezäunt und sollte „zeitnah“ abgebaut werden. Einlagerungsmöglichkeiten würden geprüft, teilte die Stadt Ende Oktober mit.

Die Doppelausstellung, die bis zum 11. Juni in den beiden Paderborner Museen gezeigt wird, zeigt eine große Auswahl an Skulpturen, die für den sakralen und privaten Raum geschaffen wurden. Das Stadtmuseum widmet sich in seiner Ausstellungseinheit dem „Mensch', Rikus!“, geht seinem Lebensweg nach und zeigt profane Arbeiten aus privaten und musealen Sammlungen. Das Diözesanmuseum widmet sich dem sakralen Werk von Josef Rikus.