Teilsperrung des Inneren Rings in Paderborn reicht dem VCD nicht

Das treffe zum Beispiel auf den ÖPNV zu. Ziel müsse es sein, dass die Busfahrten aus den Stadtteilen immer weniger lang dauern dürfe, als die Autofahrt inklusive Parkplatzsuche. Außerdem würden zu wenig Anreize gesetzt, den Kraftfahrzeugverkehr deutlich zu reduzieren.

Auch die Zufahrtbeschränkungen für den Inneren Ring seien zu allgemein gehalten, heißt es weiter. Der VCD fordert zudem, dass mehr getan werden müsse, um die Besucher- und Pendlerströme zu lenken. Das Stichwort laute: „Park and Ride“ – und zwar eng getaktet. Nur so sei es möglich, die Menschen aus dem Umland, die keinen Bahnanschluss haben, umweltfreundlich in die City zu locken.

Lob gibt es hingegen für den Vorschlag, den Inneren Ring (Friedrichstraße) teilweise zu sperren: „Diese Maßnahme könnte die Aufenthaltsqualität, das Stadtbild und die Attraktivität für Besucher ähnlich positiv beeinflussen wie die Renaturierung der Pader! Nur Mut!“, heißt es in der Stellungnahme des VCD.

Zu den Sofortmaßnahmen, die die Stadt umsetzen sollte, zählt Haarmann Pop-up-Radwege und mehr Tempo 30-Zonen: „Wo immer rechtlich möglich.“ Außerdem sollten die Parkstreifen an den Straßen verschwinden und mehr Radwege angelegt werden. Außerdem brauche es neue Busspuren.