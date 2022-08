Tempo 30 entlang der Mastbruchstraße in Paderborn?

Der Unfall von vergangenem Freitag auf der Mastbruchstraße in Paderborn war aus Sicht von Anwohner Heinz-Peter Kunz (67) sprichwörtlich einer zu viel. Er verweist auf eine Zunahme des Verkehrs besonders in Stoßzeiten, auf den Schleichweg in beide Richtungen, auf angrenzende Kindertagesstätten (Kitas) und die Grundschule – die Gefahr für Kinder. Deshalb wünscht sich Kunz eine Verkehrszählung und perspektivisch eine durchgehende Tempo-30-Zone.

Wie berichtet, war bei dem Unfall ein Autofahrer frontal in einen geparkten Wagen geraten, eine Frau verletzt worden. Im nördlichen Teil der Mastbruchstraße. „Das ist das schlimmste Stück“, sagt Kunz. Der Groß- und Einzelhandelskaufmann im Ruhestand hatte mit der Familie 1998 eine Doppelhaushälfte an der Mastbruchstraße gekauft. Zwei Kinder hat er und ein Enkelkind. „Sie sind oft hier“, sagt Kunz. Und: „Früher war der Verkehr nicht so schlimm wie jetzt.“

Er verweist auf die Umgestaltung im Bereich Dubelohstraße und Thuner Weg vor einigen Jahren. Nach der „Abkappung der Dubelohstraße“ müssten Verkehrsteilnehmer in Richtung Norden hier halten, dann abbiegen. Einfacher scheint es, stattdessen über die Mastbruchstraße und den Thuner Weg in Richtung Norden (Bielefelder Straße) zu fahren. Umgekehrt würden seit der Umgestaltung Verkehrsteilnehmer „in einem Rutsch“ von Norden kommend über ein kurzes Stück der Dubelohstraße in den Thuner Weg gelangen – um von dort aus in die Mastbruchstraße einzubiegen. Bei Baustellen etwa auf der Dubelohstraße sei die Lage noch angespannter.

Vor Lärm schützen in Kunz‘ Haus mehrfachverglaste Fenster. „Ich mache mir aber mehr Gedanken wegen der Geschwindigkeiten“, sagt er mit Verweis auf den Schul- und Kitaweg. Er befürworte deshalb die Tempo-30-Zonen im Bereich der städtischen Kita Fasanenweg sowie der Kita St. Joseph und der Grundschule Josef. Aber: „Es würde mehr Sinn machen, Tempo 30 auf die gesamte Mastbruchstraße auszuweiten“, so Kunz. Statt Verkehrsinseln in der vergleichsweise schmalen Straße zu bauen.

Eine Antwort auf die Anfrage dieser Zeitung, ob die Einrichtung etwa einer durchgehenden Tempo-30-Zone möglich ist, bereitet die Stadt vor. Auch eine Anfrage zum Thema Verkehrszählung liegt der Stadt Paderborn vor.