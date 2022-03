Testläuten im Paderborner Dom

Paderborn

Vom Turm des Paderborner Domes werden am kommenden Donnerstag, 24. März, unerwartete Klänge zu hören sein: Nachdem die Glocken des Hohen Domes aufgrund einer Instandsetzung in den vergangenen Wochen stumm waren, werden sie am Donnerstag von 14 Uhr an einer Turmabnahme-Prüfung mit längerem Testläuten unterzogen und danach mit verbessertem Klang ertönen.