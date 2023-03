Paderborner THW-Helfer leisten 46.000 Stunden

Beim Tornado im Mai vergangenen Jahres ebenso wie im humanitären Einsatz in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg: Die Helfer des THW Paderborn sind unermüdlich im Einsatz. Dafür gebührte ihnen bei der Jahrshelferversammlung der Dank des Bürgermeisters.

Das Technische Hilfswerk (THW) in Paderborn ist mit 46.000 geleisteten Dienststunden mittlerweile zu einer festen Größe in der regionalen Gefahrenabwehr geworden. Auf umso mehr Einsätze und Ereignisse konnte der Ortsbeauftragte Hartmut Dahm seit der coronabedingt letzten Versammlung 2020 – eine Woche vor dem bundesweiten Lockdown – zurückschauen.

„Ich komme immer wieder gerne hierher“, sagte Bürgermeister Michael Dreier. Denn er habe die Arbeit des Technischen Hilfswerks, die Einsatzbereitschaft, Kompetenz und Flexibilität der Helfer erlebt – vor allem bei den letzten Großschadenereignissen wie der Flut im Ahrtal 2021 und dem Tornado im Mai 2022. Auch im humanitären Einsatz, als die polnische Partnerstadt Przemysl zu Beginn des Ukraine-Krieges um Hilfe bei der Versorgung der ankommenden Flüchtlinge bat, hätten THW-Helfer die Hilfstransporte unterstützt.

Der stellvertretende Landrat Jörg Schlüter bezog sich in seiner Rede auf die ehrenamtliche Tätigkeit beim THW, basierend auf einer humanitären Grundidee, die „den allergrößten Respekt verdiene“. Er könne nicht verstehen, wie respektlos sich Menschen gegenüber Hilfskräften aller Organisationen verhalten würden. Zum Glück gebe es das in Paderborn bisher nur sehr selten. „Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass es so bleibt und kommen Sie immer gesund von Ihren Einsätzen zurück“, sagte Schlüter.

THW zeichnet Helfer aus Foto: Das sind die Geehrten: Erik, Sophia, Birgit und Thomas Thissen, Timo Langner, Jonas Dickhage, Felix Lütke-Bexten, Hadeburg Reichert-Pfeifer, Frederik Schröder, Christoph Plonka, Daniel Finke, Marcel Borck, Niklas Uelfer und Simon Keßler (alle 10 Jahre), die Helfer Markus Ehlert, Cornelia Volkmer, Patrick Engemann, Philipp Ruttkay, Christian Koch und Alexander May (alle 20 Jahre) sowie die Helfer Sven Elscheidt, Markus Willeke, Thomas Risse und Carsten Igel (alle 25 Jahre). Die Urkunden für 30 Jahre gingen an Bethina Sailer und Christoph Wiegand sowie an Carsten Esser für 40 Jahre im THW. Besonderen Applaus gab es für Klaus Anke, der für 50 Jahre Zugehörigkeit und gelebtes THW ausgezeichnet wurde. ...

Wie groß die Anerkennung des THW Paderborn bei der örtlichen Feuerwehr ausfällt, verdeutlichte Kreisbrandmeister Elmar Keuter, als er seine Grußworte mit „liebe Kameradinnen und Kameraden“ begann. Wenn bei Großschäden schweres Gerät und besondere Werkzeugkisten gefragt sind, „dann müsst ihr kommen und seid eine gern gesehene Unterstützung“.

Auch Volker Hildesheim als Vertreter der Paderborner Polizei verdeutlichte die gute Zusammenarbeit, bei der zuletzt mehrfach im Rahmen von Amtshilfen Manpower und Fahrzeuge angefordert worden waren.

Schließlich nutzte der THW-Regionalstellenleiter aus Arnsberg, Sascha Meyer, den Abend für die offizielle Berufung des neuen stellvertretenden Ortsbeauftragten Christoph Wiegand, der seinen Vorgänger Alfons Bökmann nach 22 Jahren im Amt ablöst.

Am Ende wurden Auszeichnungen für ihr langjähriges Engagement vergeben (siehe Infobox).