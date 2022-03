Sven Hoppe hat die Kleintierpraxis in Paderborn-Elsen von Reinhard Kaup übernommen

Paderborn

Es ist sein Traumberuf. Das ist nicht zu übersehen. Tierarzt Sven Hoppe ist in seinem Element, wenn er Katzen, Hunde oder Kaninchen vor sich hat. Der Vater von drei Kindern hat zum 1. Januar die Praxis von Reinhard Kaup in Elsen übernommen. Man könnte auch sagen: Er kehrt in die Heimat zurück. Denn der 43-Jährige ist gebürtiger Paderborner.

Von Kerstin Eigendorf