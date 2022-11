Tierheim Paderborn am Limit

Die Inflation und überhastet angeschaffte Tiere in der Corona-Zeit bringen das Tierheim Paderborn in Not. Leiterin Gabi Votsmeier blickt mit Sorge auf die kommenden Monate. Fast 250 Tiere, darunter Mowgli (12), Aki (11) und Maca (1,5), müssen trotz steigender Preise versorgt werden.

„Wir haben die Sorge, dass wir irgendwann die Kosten nicht mehr tragen können“, sorgt sich Leiterin Gabi Votsmeier. „Es kommen viele Probleme zusammen.“

So rollt über das Paderborner Tierheim aktuell eine regelrechte Abgabe-Welle, die Mitarbeiter und Raumkapazitäten an ihre Grenzen bringt: „Wir schauen momentan nur noch von einem Moment auf den nächsten. Passt das jetzt noch oder nicht?“, berichtet Votsmeier. Kürzlich habe sie sich gefreut, dass an einem Samstag eine Familie einen Kater aufnahm und damit ein Platz frei wurde, fast zeitgleich kamen aber vier neue Katzen rein. „Man bekommt immer noch eine Notlösung hin, mit Transportboxen, aber da kann man ein Tier ja auch nicht auf Dauer unterbringen“, betont Leiterin Gabi Votsmeier. „Da blutet einem das Herz!“

Momentan betreut sie mit ihrem Team 40 Hunde, mehr als 170 Katzen, darunter 40 in Pflegestellen, sowie 25 Kaninchen. In letzter Zeit seien vermutlich wegen der gestiegenen Veterinärkosten vermehrt auch „kostenintensivere“ Tiere mit chronischen Erkrankungen abgegeben worden.

Während der Lockdown-Zeit haben sich viele Menschen Katzen oder Hunde unüberlegt angeschafft. Jetzt sei für die Vierbeiner keine Zeit mehr, weil Herrchen oder Frauchen aus dem Homeoffice zurück ins Büro müssen. Andere können sich die Futter- und Tierarztkosten wegen der stark gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten schlicht nicht mehr leisten.

Immer mehr Tiere werden abgegeben

Fast täglich erhalte sie Anfragen, ob das Tierheim Kosten für kostspielige Tierarztbesuche oder Operationen bezahlen könne. Viele würden fälschlicherweise denken, wir würden wie ein Amt von der Stadt finanziert. „Aber wir müssen das alles selbst finanzieren und so geht das natürlich nicht!“ Die Gründe für Abgaben seien vielfältig und entsprächen auch nicht immer der Wahrheit.

Bei Hunden seien es oft die nicht gut überlegten Anschaffungen in der Coronazeit: „Und nun ist man überfordert. Der Hund muss also weg“, ärgert sich Votsmeier. Bei Katzen sei die Lage noch schlimmer. Sie würden eher ausgesetzt als abgegeben. Viele sind etwa ein Jahr alt und nicht kastriert.

25 Kaninchen beherbergt das Tierheim Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Extrem sei die Situation auch bei den Kleintieren. Das Tierheim kümmere sich aktuell um 25 Kaninchen. Alle ausgesetzten weiblichen Kaninchen seien tragend gewesen. „Ruckzuck kam man hier an die Grenze der Aufnahmekapazitäten!“ Das gehe aber allen Tierheimen in OWL so, mit denen sich die Paderborner im stetigen Informationsaustausch befinden und die sich gegenseitig helfen.

Mit Sorge blickt Votsmeier auf die kommenden Monate. Denn es werden nicht nur mehr Tiere abgegeben, tragischerweise nimmt die Bereitschaft, ein Tier aufzunehmen, ab. „Viele Menschen machen sich Gedanken, ob sie sich ein Tier noch leisten können.“

Der Schritt müsse schließlich auch gut durchdacht sein: Die gestiegenen Preise für Futter seien da noch „das kleinste Problem“, denn Tierarztkosten müssen ja auch bezahlt werden, besonders nicht vorhersehbare, beispielsweise durch Unfälle und Erkrankungen. „Das schreckt – gerade zurzeit – viele ab, ein Tier aufzunehmen.“

Das werde das Tierheim zum Ende des Jahres wahrscheinlich auch über die Spendenbereitschaft sagen müssen, fürchtet Votsmeier. Denn viele Freunde und Unterstützer, die regelmäßig gespendet haben, hätten vermutlich eigene finanzielle Engpässe aufgrund gestiegener Energiekosten und drohen auszufallen.

Gleichzeitig sorgen Inflation, Tierarztgebühren und der gesetzliche Mindestlohn für deutlich höhere Ausgaben. „Wir haben mittlerweile monatliche Fixkosten von fast 50.000 Euro!“ Allein durch die Erhöhung des Mindestlohnes für die 13 angestellten Mitarbeiter seien zusätzliche Kosten von bis zu 5000 und 10.000 Euro pro Monat entstanden. Wie sich die Steigerung der Energiekosten beim Tierheim selbst auswirken könnte, sei noch nicht absehbar. Votsmeier: „Zukunftsängste hat man da immer!“

Um die Situation der Tierheime zu verbessern, müsse sich viel ändern: So fordert sie zum Beispiel den ausufernden Internethandel mit Tieren stärker zu regulieren. „Vermehrern muss man einen Riegel vorschieben, dann hätte man diese Masse von Abgabehunden nicht.“