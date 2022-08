Tinka Knitterflügel erlebt ein neues Abenteuer

Bereits im Frühjahr 2022 veröffentlichte die Autorin, die als Lehrerin an einem Gymnasium arbeitet, den ersten Band „Tinka Knitterflügel – Heldin in Ringelsocken“ im Deutschen Taschenbuchverlag.

Die Protagonistin Tinka, eine Fee, ist jedoch anders, als man sich so ein Fabelwesen vorstellt. So ist sie ohne Glitzer- und Feenstaub eine ganz untypische Fee, doch gerade das macht sie so sympathisch. Tinka lebt ihre eigene Identität aus, ist ein wenig tollpatschig und hat auch ihr Herz am rechten Fleck. So sollte sie zunächst auch einen anderen Namen bekommen, den Namen „Gangsterfee“. Bereits im ersten Buch hat die kleine Fee Tinka Knitterflügel eine spannende Mission – sie ist auf der Suche nach ihrer eigenen Feenart.

Zur Autorin Foto: Maren Graf wurde 1984 in Schleswig geboren und verbrachte ihre Kindheit an der Ostsee rund um Kiel. Sie schreibt Kinderbücher und Krimis und arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium.



Mit ihrem Mann und drei Söhnen lebt sie in Paderborn. Schnell hat sie gemerkt: In einem Haus voller Jungs braucht man dringend ein bisschen Glitzer! Und unbedingt ein paar richtige Feen. So zog Tinka Knitterflügel bei ihr zu Hause ein. Mit Feenstaubglitzer und Zauberei. ...

Pleiten, Pech und Feenstaub

Auch im zweiten Band „Tinka Knitterflügel – Pleiten, Pech und Feenstaub“ verspricht Maren Graf den Lesern Spaß und Aufregung. Sie werden in eine magische und abenteuerliche Welt hineinversetzt. Die kleine Fee Tinka ist glücklich, als Spezialauftragsfee, endlich ihre eigene Feenart gefunden zu haben. Nun kann sie Ungerechtigkeiten aufspüren, darf nachts in die Menschenwelt fliegen und hilfsbedürftigen Kindern mit ihren magischen Kräften unterstützend zur Seite stehen. Besser könnte es für sie gar nicht laufen, wenn da nur nicht die lebhafte Wunschfee Desiree wäre, die Tinka den ihr wichtigsten Fall wegschnappen will. Somit muss die Spezialauftragsfee erneut ihre Fähigkeiten beweisen und sich der Herausforderung stellen.

Die Paderborner Autorin Maren Grafhat ihr zweites Kinder buch veröffentlicht. Foto: Ina Bohn

Spannend, chaotisch und fair

In drei Worten beschreibt die Schriftstellerin ihr zweites Buch als „spannend“, „chaotisch“, um Tinkas Charakter zu verdeutlichen, und „fair“, da die kleine Fee für Gerechtigkeit sorgen möchte, sowohl unter den Feen als auch den Menschen.

Das Buch „Tinka Knitterflügel – Pleiten, Pech und Feenstaub“ beinhaltet 176 Seiten und wird 13 Euro kosten. Die ISBN lautet: 978-3-423-76391-2.

Lesungen geplant

Die Autorin Maren Graf bietet zusätzlich Lesungen an, wo sie auch aus ihren Tinka- Büchern lesen wird: „Es herrscht immer eine sehr schöne familiäre und gemütliche Stimmung“, erzählt die Schriftstellerin im Gespräch. Der nächste Termin: Mittwoch, 7. September, in der Stadtbücherei Salzkotten.