Tornado: Dach der Stadtbibliothek Paderborn kann gerettet werden

Paderborn

Noch sind die Schäden am zentralen Gebäude der Stadtbibliothek Paderborn und deren Folgen deutlich zu sehen. „Wir hoffen aber, dass sich die Lage bald wieder normalisiert“, sagte die Leiterin Katrin Stroth in der Sitzung des Kulturausschusses. Am Mittwochabend tagte dieser in der Kulturwerkstatt, die interimsweise in einem Gebäude am Heinz-Nixdorf-Ring untergebracht ist.

Von Rajkumar Mukherjee