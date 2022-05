Tornado-Experte fordert Sirenenalarm

Paderborn/Essen

Nach dem Tornado mit 43 Verletzten allein in Paderborn mehrt sich Kritik am deutschen Warnsystem. „Ein Sirenenalarm in solchen Fällen wäre sinnvoll“, sagte Andreas Friedrich, Tornado-Beauftragter des Deutschen Wetterdienstes (DWD), dieser Zeitung.

Von Andreas Kolesch und Ingo Schmitz