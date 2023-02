Erster Förderbescheid für Paderborn nach  dem Tornado

Der erste Förderbescheid ist da. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach übergab am Mittwoch im Paderborner Rathaus symbolisch 401.000 Euro für die Entsorgungskosten, die der Stadt durch den Tornado vom 20. Mai 2022 entstanden waren. Insgesamt kann Paderborn mit einer Landesförderung von 24 Millionen Euro rechnen.

401.000 Euro an Bürgermeister Michael Dreier übergeben

Zehn Monate nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sei der Tornado in Paderborn „der nächste Schlag“ gewesen, sagte Scharrenbach und blickte zurück: „Wir haben uns damals gefragt, wie wir die Städte beim Wiederaufbau der Infrastruktur unterstützen können. Und wir waren der Meinung, dass nur eine Bezirksregierung das Ganze regeln soll.“

Der Tornado richtete nicht nur in Paderborn Schäden an, sondern auch in Höxter und Lippstadt. Für alle drei stellt das Land 45,5 Millionen Euro bereit. Es übernimmt 90 Prozent der Kosten, zehn Prozent der Schäden müssen die Kommunen selbst ausgleichen.

Den Gesamtschaden in Paderborn hatte Bürgermeister Michael Dreier im Juni in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf 146 Millionen Euro geschätzt. 16 städtische Gebäude waren betroffen, 300 Häuser wurden zum Teil stark zerstört und etwa 1000 Bäume stürzten um. Während Versicherungen die Schäden von Privatleuten ausgleichen, greift das Land den Kommunen bei der Infrastruktur unter die Arme.

Immer noch Kräne im Riemeke

„Wenn man durch das Riemeke geht, sieht man immer noch die Kräne“, machte Bürgermeister Michael Dreier deutlich, dass das Kapitel Tornado noch nicht zugeklappt werden kann: „Wir haben ein Ereignis gehabt, das wir so noch nie hatten.“ Er erinnert sich noch gut daran, wie er sich angesichts der Situation an der Klingender Straße „erst einmal setzen“ musste. Dort waren das Gebäude der Firma Mettenmeier und eine Kita stark beschädigt worden.

Der Trägerverein der Kindertagesstätte profitiert ebenfalls von der Landesförderung. Nicht versicherte Schäden kann die Stadt für den Verein bei der Bezirksregierung Detmold mit anmelden. Es sei gelungen, die Hilfe unbürokratisch zu gestalten und vor Ort ankommen zu lassen, betonte die Präsidentin des Regierungsbezirks Detmold, Anna Katharina Bölling.

Die Leiterin des Paderborner Grünflächenamtes, Jessica Schütte, lobte das Engagement der Bürger: „Ich war extrem begeistert, wie schnell die Menschen mit angepackt haben und wie viele es waren.“ Im Riemeke habe die Verwaltung mit ersten Neupflanzungen begonnen, und in Baumschulen seien große Bäume bestellt worden, die voraussichtlich im Herbst in die Erde gebracht würden. Schütte verwies darauf, dass unmittelbar nach dem Tornado ein schiefes Bild entstanden sei: „Durch das Aufräumen sind die großen Bäume aus dem Straßenbild getilgt worden. Dadurch entstand schnell der Eindruck, als wäre gar nicht viel passiert.“

Was der Tornado angerichtet habe, sei noch am deutlichsten im Geißelschen Garten zu sehen, erläuterte Schütte. Hier hole sich die Verwaltung Hilfe und lade drei Landschaftsarchitekturbüros ein, Pläne für diesen sensiblen Bereich zu entwickeln. Generell gelte, dass nicht an allen betroffenen Baumstandorten einfach nachgepflanzt werden könne: „Wir müssen neu sortieren.“

Schuttberge abgetragen

Bei dem Tornado Emmelinde waren viele Dachpfannen herabgestürzt und Äste abgebrochen. Angesichts der Trümmer hätten sich einige Paderbornerinnen und Paderborner an die unmittelbare Nachkriegszeit erinnert gefühlt, berichtete Dreier von entsprechenden Gesprächen. Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASP) transportierte in den ersten Tagen 250 Tonnen Abfälle ab. Die damit verbundenen Kosten sollen durch den ersten Förderbescheid aufgefangen werden.

Wie es jetzt weitergeht, erläuterte Kämmerer Markus Tempelmann: „Wir werden dem Rat vorschlagen, bis zum Mai den Wiederaufbauplan zu beschließen.“ Danach soll dann ein weiterer folgen mit der größeren Summe des Landes.

Zwei Wiederaufbaupläne

Der Paderborner Staatssekretär im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, Daniel Sieveke, unterstrich die Ernsthaftigkeit der Unterstützung aus Düsseldorf: „Es ging nicht darum, nur vorbeizukommen, sondern um Lösungen.“ Wie berichtet, besuchten Ministepräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul Paderborn gleich am Tag nach dem Tornado. Und der Prozess der Hilfe sei stets transparent abgelaufen, ergänzte der Paderborner Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer.