Für Paderborner Hausbesitzer ist der Tornado weiter aktuell

Paderborn

Die Ruhe hat sich Ulrich Wegener (64) bewahrt — nach dem Tornado im Riemekeviertel und jetzt mehr als neun Monate später. Trotzdem: Die Folgen des Unwetters beschäftigen den Hausbesitzer weiter. Von kommender Woche an wollen Handwerker das beschädigte Dach in der Schulstraße sanieren. In etwa 1,5 Kilometer Luftlinie hat das Ehepaar Elisabeth Coprian und Wilhelm-Josef Gussen in der Penzlinger Straße gerade den letzten Schaden mit der Versicherung geregelt. Sie beschäftigt der Tornado auch emotional.