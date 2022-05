Tornado-Opfer erwarten von der Politik schnelle Hilfe

Ministerpräsident Hendrik Wüst nimmt sich in Paderborn zwei Stunden Zeit

Paderborn

„Das war Armageddon. Aber wir wissen, dass wir nicht allein sind. Was die Helfer hier geleistet haben, ist eine Spitzenleistung“, sagt Mujo Hadzic, Prokurist der Firma Hanex in der Senefelderstraße in Paderborn.

Von Ingo Schmitz