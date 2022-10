Tornado-Schäden: Land NRW hilft mit 45,5 Millionen Euro

Paderborn

In Sekunden richtete das Sturmtief Emmelinde am 20. Mai 2022 in Paderborn, Lippstadt und Höxter gigantische Schäden an. Jetzt kommt eine gute Nachricht aus Düsseldorf: Das Land NRW will für den Wiederaufbau tief in die Tasche greifen und den betroffenen Kommunen helfen. Insgesamt 45,5 Millionen Euro sind für die Wiederherstellung der Infrastruktur vorgesehen. Die Stadt Paderborn bekommt voraussichtlich 24 Millionen Euro und die Stadt Höxter 3 Millionen Euro. Rund 18,5 Millionen Euro fließen nach Lippstadt.

Von Ingo Schmitz