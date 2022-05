Tornado-Schäden: Stadt Paderborn schließt einige Schulen

Wie es in der Mitteilung heißt, betrifft das die Grundschule Luther mit beiden Standorten, den Grundschulverbund Riemeke/Theodor mit beiden Standorten, das Gebäude der Realschule Fürstenberg, betroffen sind die Realschule Fürstenberg und die Jahrgänge 5 und 6 der Lise-Meitner-Realschule. Geschlossen bleibt auch das Gymnasium Pelizaeus, bis auf den Gebäudeteil C für die mündlichen Abiturprüfungen.

Das Schulverwaltungsamt Paderbon habe diese Entscheidungen in Absprache mit dem Gebäudemanagement der Stadt getroffen, heißt es. Die Schulleitungen seien von der Stadt Paderborn informiert worden.

Die Städtische Musikschule bleibt am Montag, 23. Mai, bis Mittwoch, 25. Mai aufgrund der Tornadoschäden und des dadurch nicht gesicherten Zugangs geschlossen. Die Nebenstellen sind weiterhin geöffnet.

Nach dem Tornado in Paderborn: So sieht es in den betroffenen Gebieten aus