Tornado sorgt für „Todesangst“ in Paderborner Pferdepension

Paderborn-Elsen

Der Tornado hat nicht nur Menschen, sondern auch Tiere verletzt. Und er hat nicht nur Häuser, sondern auch Ställe abgedeckt. In der Pferdepension Spitzbarth in Paderborn-Elsen spielten sich am Freitag dramatische Szenen ab. „Ich hatte Todesangst“, erinnert sich Daniela Woodwords an die Minuten, die ihr „noch lange in den Knochen stecken“ werden.

Von Dietmar Kemper