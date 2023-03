Tornadoschaden an der Wasserkunst in Paderborn beseitigt

Während des Tornados im Mai 2022 wurde im Paderquellgebiet unterhalb der Abdinghofkirche auch das Funktionsmodell der Historischen Wasserkunst in Mitleidenschaft gezogen. Mittlerweile ist der Schaden behoben, und eine neue Scheibe erlaubt wieder ungehinderte Blicke in das Herz des Funktionsmodells.

Im Rahmen der Naturkatastrophe war eine große Scheibe aus Sicherheitsglas zerstört worden, hinter der sich das komplexe Kolbenpumpensystem verbirgt. Beim Verein der Freunde der Pader, der das Funktionsmodell mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren seinerzeit auf den Weg gebracht hat, herrscht jetzt große Freude über die Reparatur.

„Es war nicht ganz trivial, Ersatz für die Spezialverglasung zu finden, aber das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen“, sagt Vereinsvorsitzender Dietrich Honervogt: „Nun können die Bürgerinnen und Bürger wieder einen Blick in ein Stück lokaler Technikgeschichte werfen.“ Für den stellvertretenden Vorsitzenden Peter Völse erfüllte sich mit der Reparatur ein Herzenswunsch: „Das Funktionsmodell ist bei der Bevölkerung und bei Touristen gleichermaßen beliebt. Jetzt ist es wieder komplett und erlebbar.“

Die 1523 in Betrieb genommene „Paderborner Wasserkunst“ gilt als vorbildliche Anlage, die das saubere Wasser der Paderquellen durch ein komplexes Rohrsystem in verschiedene „Kümpe“ im Innenstadtbereich pumpte, wo es die Bürger entnehmen konnten. Seit der Errichtung der Wasserkunst gibt es in Paderborn eine öffentliche Wasserversorgung. Diese Art der Förderung von Wasser aus der Pader in die höhergelegenen Ortsteile und die Bedienung der „Kümpe“ hatte mehr als 300 Jahre mehr oder weniger gut funktioniert.

Die Einwohnerzahl nahm ständig zu, und auch die Technik hatte auf den verschiedensten Gebieten Fortschritte gemacht. Längst war die Zeit reif, um neue Maßnahmen für die Sicherstellung der Wasserversorgung zu ergreifen. 1855 wurde das städtische Pumpwerk erneuert und vergrößert.

Wasserkunst: eine alte Löschwasserversorgung

Der Liboriuskump an der Ecke Kamp/Liboristraße ist ein steinerner Zeuge der historischen Wasserversorgung Paderborns. Neben dem Liboriuskump gibt es noch zwei weitere alte Kümpe: vor dem Rathaus und vor dem Franziskanerkloster. Aus den Kümpen schöpften die Bürger im höher gelegenen Stadtteil mehrere Jahrhunderte lang ihr Wasser, obwohl diese vorrangig der Versorgung mit Löschwasser dienen sollten. Bei den in früheren Jahrhunderten recht häufigen, zum Teil verheerenden Feuersbrünsten war das Löschwasser oft nicht schnell genug am jeweiligen Brandherd.

Daraufhin wurde als vorbeugende Brandschutzmaßnahme eine Löschwasserversorgung, die sogenannte Wasserkunst, errichtet. Mithilfe eines wasserangetriebenen Pumpsystems wurde das Paderwasser hinauf zum höchstgelegenen Liboriusbrunnen befördert. Von dort verteilte es sich auf die tiefer liegenden Kümpe, zum Beispiel vor dem Rathaus und auf dem Marktplatz. Dadurch war Löschwasser stets in geringer Entfernung verfügbar. Gegen Bezahlung durfte auch Trink- und Brauchwasser in Haushaltsmengen entnommen werden.

Ab 1887 wurde ein neues städtisches Leitungsnetz mit Hausanschlüssen aufgebaut. Damit verloren die Kümpe ihre Bedeutung für die Wasserversorgung.