Totschlagsprozess in Paderborn: Kickboxer als Sachverständigen beantragt

Am Paderborner Landgericht hat am Freitag der zweite Verhandlungstag im Totschlags-Prozess „Arnikaweg“ stattgefunden.

Im Totschlagsprozess gegen den 31-jährigen Angeklagten vor dem Paderborner Landgericht stand am Freitag das medizinische Gutachten im Mittelpunkt. Demnach spritzte das Blut des Opfers nach der Messerattacke in Fontänen aus der Halsschlagader.

Die Tat geschah am frühen Morgen des 19. September 2021 in einer Wohnung am Arnikaweg. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dem 30-Jährigen aus Bad Lippspringe ein Küchenmesser in den Hals gerammt zu haben. Das Opfer starb später im Krankenhaus an den Folgen des massiven Blutverlustes. Nach Angaben des Münsteraner Rechtsmediziners Dr. Bernd Karger sei das Gehirn des Mannes durch Sauerstoffmangel irreparabel geschädigt gewesen und habe schließlich versagt.

Blut spritzte in pulsierenden Wellen

Die Messerklinge, so erläuterte der Mediziner, hatte die Halsschlagader so durchtrennt, dass daraus das Blut „in pulsierenden Wellen“ her­ausspritzte. In der Küche habe man eindeutige Muster gefunden. Auch an der Terrassentür und an einer Gartenmauer wurden Blutspuren sichergestellt, die der Sachverständige dem Geschehen zuordnen konnte. Damit wurden die bisherigen Zeugenaussagen vor Gericht bestätigt. Auch sei „das Spurenbild damit vereinbar“, so Karger, dass die Blutung zeitweise nicht so massiv gewesen sei. Der 31-Jährige hatte nämlich beteuert, dass er versucht habe, die Wunde zuzudrücken. Polizisten hatten beobachtet, dass der mutmaßliche Täter über dem am Boden liegenden Opfer kniete und die Hände an dessen Halsbereich gelegt hatte. Als der Angeklagte losließ, spritzte das Blut aus dem Hals des Verletzten.

Darauf trainiert, sofort zurück zu schlagen

Nach Ansicht von Verteidiger Dr. Detlev Binder sei es nicht die Absicht seines Mandanten gewesen, den 30-Jährigen zu töten. Dass er zugestochen habe, sei ein Reflex gewesen, nachdem er einen Schlag auf sein Auge habe einstecken müssen. Als ehemaliger Kickboxer sei der Angeklagte darauf trainiert, sofort zurück zu schlagen. Binder glaubt, dies sei „kein willentlich gesteuerter Akt“ gewesen, sondern eine direkte, ungewollte Reaktion mit dem Messer, das der 31-Jährige bereits in der Hand gehalten habe. Diese Darstellung, so der Antrag der Verteidigung, solle durch den Bielefelder Kickboxer Ulf Schmidt nachgewiesen werden. Binder beantragte daher, den Weltmeister als Sachverständigen vor Gericht zu hören.

Nach Fausttreffer aufgeknockt

Während die Kammer den Antrag noch nicht entschieden hatte, befragte sie den anwesenden Gerichtsmediziner, ob das Führen des Messers gegen den 30-Jährigen tatsächlich als unbeabsichtigte Spontanreaktion möglich sei. Medizinisch gebe es einen solchen Reflex nicht, aber man könne sich durchaus automatische Reaktionen antrainieren, sagte Karger. Jedoch habe der Angeklagte zum Prozessauftakt geschildert, von dem Fausttreffer benommen gewesen zu sein – „und wenn sich jemand in einem Zustand befindet wie ein ausgeknockter Boxer, dann ist eine schnelle Reaktion weitgehend auszuschließen.“

Auch eine Polizeibeamtin sagte am Freitag aus. Sie hatte nach der Bluttat die junge Frau vernommen. Diese habe berichtet, dass ihr Freund impulsiv sei. Der Prozess wird am 30. März fortgesetzt. Dann sollen weitere Polizisten als Zeugen aussagen.