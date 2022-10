Trauer um Paderborner Geistliche

Sie setzten auf ihre Weise religiöse Akzente in Paderborn: Franz Hochstein als Prälat und Josef Kröger als Lehrer am Reismann-Gymnasium. Beide sind jetzt in hohem Alter gestorben, und sie hinterlassen beide große Lücken.

Christen in Paderborn trauern um zwei Geistliche, die sich unermüdlich in den Dienst der Frohen Botschaft und in den Dienst an den Menschen gestellt haben: Prälat Franz Hochstein und Studiendirektor Josef Kröger.

Prälat Franz Hochstein starb nach Angaben des Metropolitankapitels am Montagmittag. Er wurde 93 Jahre alt. Dompropst Monsignore Joachim Göbel und der Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck würdigten sein „außerordentliches Engagement in der Seelsorge“. Auch im Ruhestand habe er allen ein offenes Ohr geschenkt. „Er war über Paderborn hinaus allen bestens bekannt als die Stimme des Erzbistums in den Rundfunkgottesdiensten und Morgenandachten. Seine Predigten waren von Vielen geschätzt“, betonten Göbel und Bredeck am Mittwoch.

Die kirchliche Laufbahn des gebürtigen Sauerländers, die auch vom Vatikan gewürdigt wurde, liest sich beeindruckend. Allerdings hatte er zuerst in der Weimarer Republik nach seiner Schulausbildung eine kaufmännische Lehre begonnen und bis 1956 als kaufmännischer Angestellter gearbeitet. Fünf Jahre später legte Hochstein am Collegium Clementinum in Bad Driburg sein Abitur ab, danach studierte er Theologie in Paderborn und Würzburg.

Erzbischof Lorenz Jaeger weihte ihn am 11. März 1967 im Hohen Dom zu Paderborn zum Priester. Seine erste Stelle als Vikar trat Hochstein 1967 in der Pfarrei St. Dionysius in Paderborn-Elsen an. 1970 wurde er zum Domvikar und gleichzeitig auch Stadtvikar von Paderborn ernannt. Hochstein übernahm eine Vielzahl von Aufgaben: Von 1972 bis 1993 war er Diözesanfrauenseelsorger und Diözesanpräses der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands im Erzbistum Paderborn, von 1979 bis 2005 Beauftragter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Prälat Franz Hochstein starb am Montag in Starnberg. Foto: Erzbistum Paderborn

Von zwei Päpsten ausgezeichnet

Das enorme Engagement blieb dem Vatikan nicht verborgen. Papst Paul VI. ernannte Hochstein 1978 zum Päpstlichen Ehrenkaplan und Papst Johannes Paul II. ihn 1986 zum Päpstlichen Ehrenprälaten. 1993 wurde er zum Diözesansekretär des Bonifatiuswerks berufen und wirkte in diesem Amt bis 1999.

Ebenfalls wurde ihm 1993 die Leitung des Referats Exerzitien und Spiritualität sowie der Pilgerstelle in der Hauptabteilung Pastorale Dienste übertragen, die er bis 2004 innehatte. Trotz hohem Alter blieb sein Einsatz für das Christentum unermüdlich. Von 2002 bis 2018 war Hochstein im Offizialat als Notar tätig. Während dieser Zeit ernannte Erzbischof Hans-Josef Becker den Prälaten 2013 zum Ehrendomherrn.

Das imposante kirchliche Gebäude im Herzen Paderborns war Hochsteins Heimat. Dompropst Göbel und Diözesanadministrator Bredeck betonen in ihrem Nachruf: „Dem Paderborner Dom, in dem er über fünfzig Jahre wirkte, galt die besondere Liebe von Prälat Hochstein. Ihm war es bis zuletzt ein besonderes Anliegen, sich in den Dienst anderer zu stellen. Seine priesterliche Tätigkeit im Evangelischen Krankenhaus St. Johannesstift und in der Psychiatrie der LWL-Klinik zeugen davon. “ Die Totenvesper für ihn wird am Sonntag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Dom gebetet. Die feierlichen Exequien folgen am Montag um 14 Uhr im Dom, anschließend wird Prälat Hochstein auf dem Kapitelsfriedhof beigesetzt.

Mitreißender Unterricht

Nicht ganz so viele Ämter und Titel kann Josef Kröger vorweisen, aber auch er hat Spuren in Paderborn hinterlassen, vor allem als langjähriger Religionslehrer am Reismann-Gymnasium. „Er hat bei vielen den Keim für ein lebendiges Christentum gelebt“, ist Julia Loddenkemper überzeugt. Kröger war ihr Religionslehrer, und inzwischen ist Loddenkemper selbst Religionslehrerin am Reismann. An der Schule von allen „Jupp“ genannt, habe es Kröger vermocht, die Kinder mit seinen schülernahen Gottesdiensten und seiner alltagsgerechten Ansprache mitzureißen. Loddenkemper: „Er war immer fröhlich, sehr karitativ, er hat mit uns Pakete mit Brot, Zucker und Mehl für Polen gepackt, er hat das Christentum gelebt. “ Kröger habe deutlich gemacht, dass Christentum bedeute, etwas für Benachteiligte zu tun.

Der Studiendirektor starb bereits am 23. September in Starnberg. Er wurde 86 Jahre alt. In Werl geboren, war er am 26. Juli 1962 in Paderborn zum Priester geweiht worden. Kröger wirkte in der Kirchengemeinde St. Kilian und baute dort unter anderem die Jugendarbeit auf. Sein Herz schlug zudem für die Weltmission und die Suchtkrankenhilfe. Als Lehrer am Reismann engagierte er sich für die deutsch-polnische Aussöhnung und organisierte Studienfahrten nach Auschwitz-Birkenau, Warschau, Posen und Krakau. In Polen wurde er dafür mit dem Orden „Pro ecclesia et populo“ ausgezeichnet.

An ihn erinnert wird am Samstag, 22. Oktober, um 10 Uhr in der Kirche St. Kilian in Paderborn. Seine Urne wird anschließend um 12.30 Uhr einen Platz im Friedwald Borchen-Nonnenbusch finden. Treffpunkt ist der Parkplatz (Kreuzung Schlagweg / Gembrisweg).