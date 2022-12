„Traummelodien der Klassik“  in der Paderhalle

Am Silvesterabend: Musiktheater Prag und Johann-Strauß-Ballett zu Gast in Paderborn

Paderborn

Wer das Jahr musikalisch-festlich ausklingen lassen will, ist in der Paderhalle richtig: Dort ist am Silvesterabend das europaweit bekannte Musiktheater Prag und Johann-Strauß-Ballett zu Gast und verspricht „Traummelodien der Klassik“.