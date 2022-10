Travestiekünstlerin führt durch Paderborn

Niveauvoll, mit Charme und Witz führt Carsta ihr Publikum an die verschiedensten und schönsten Sehenswürdigkeiten, die Paderborn zu bieten hat. „Hier bringt sie nicht nur sich selbst in den Fokus als Sehenswürdigkeit, sondern vermittelt mit ihrer unverwechselbaren Art neben historischen Fakten auch das ein oder andere Stadtgeflüster ihrer Weltstadt mit Herz“, verspricht der Verkehrsverein Paderborn in einer Mitteilung.

Carstas Stadtführung findet samstags am 22. Oktober und 19. November jeweils um 12 Uhr statt und dauern 90 bis 120 Minuten. Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Marienplatz. Tickets für die Führung sind ab sofort zum Preis von 15 Euro pro Person im Vorverkauf in der Tourist Information oder online über www.paderborn.de/fuehrungen erhältlich.