Paderborn

Einfühlsam und freundlich, stets pietätvoll und mit perfekten Umgangsformen: In kaum einem anderen Beruf sind diese Eigenschaften so wichtig wie beim Bestatter. Doch Menschen in diesem Beruf haben noch deutlich mehr Aufgaben, wie Sebastian Voss aus Paderborn berichtet. Der neue Vorsitzende der Bestatter des Kreisverbandes Paderborn und Höxter ist auch Ansprechpartner für die Kommunen, wenn es um die Friedhofsgebühren geht. Und dabei geht es auch um Trends rund um die Bestattung.

Von Ingo Schmitz