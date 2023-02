Trickdiebe bestehlen älteres Ehepaar in Paderborn-Wewer

Ein älteres Ehepaar ist am Mittwoch, 15. Februar, in Paderborn-Wewer Opfer von Trickdieben geworden. Das teilte die Polizei Paderborn am Donnerstagvormittag mit.

In Paderborn-Wewer ist am Mittwoch ein älteres Ehepaar von Trickdieben bestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolbild).

Am Mittwochvormittag klingelte um 11 Uhr ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann an der Haustür eines älteren Ehepaares an der Anschrift Im Kirchenfelde. Laut Polizei gab er an, dass er gerne elektronische Geräte kaufen würde, woraufhin ihn das Ehepaar in die Wohnung bat.

Der Täter ließ sich hier verschiedene Gegenstände und Schmuck zeigen; kurze Zeit später kam noch ein zweiter Täter, der angebliche Sohn, hinzu. Die Trickdiebe lenkten das Ehepaar ab und stahlen nach Angaben der Polizei aus einem Schmuckkasten mehrere Schmuckstücke.

Gegen 12.30 Uhr verließen die Täter die Wohnung und fuhren in einem dunklen Auto davon. Der Diebstahl wurde durch das Ehepaar erst danach festgestellt.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,75 Meter groß, braune Haare, graue Kleidung, Brille, hatte eine Zahnlücke im Bereich der Schneidezähne. Der zweite Täter (der vermeintliche Sohn) ist etwa 1,90 Meter groß, hat braune Haare und ein mitteleuropäisches Aussehen. Zur Tatzeit trug er ein graues Hemd über einem T-Shirt und war mit einem dunklen Auto unterwegs. Der ältere Täter hatte offensichtlich zuvor mehrere Personen in der Nachbarschaft angesprochen und auch hier vorgegeben, elektronische Geräte aufkaufen zu wollen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesen Trickdieben geben? Wer kann Angaben zu dem dunklen Auto der Täter oder dessen Kennzeichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen. Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen- und Handwerkereigenschaft vor oder behaupten wie hier, Gegenstände aufkaufen zu wollen.

Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur ein Ziel: Sie wollen das Geld und die Wertgegenstände der Anwohner und dazu in die fremde Wohnung gelangen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie es nicht so weit kommen!

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen Ihrer Wohnungstür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Wenn vorhanden: Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre.

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

- Verlangen Sie einen Ausweis! Klären Sie durch ein Telefonat mit dem vermeintlichen Auftraggeber die Richtigkeit des Besuches.

- Rufen Sie Nachbarn per Telefon zur Unterstützung hinzu, das schreckt Diebe oft ab.

- Rufen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter dem Polizeiruf 110.

- Erwachsene Kinder sollten mit ihren älter werdenden Eltern über diese Machenschaften der Diebe und Betrüger sprechen und nach Möglichkeit Verhaltensregeln festlegen.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Polizei: „Ein gesundes Maß an Misstrauen ist in diesen Situationen sicherlich angebracht. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie sofort den Polizeiruf 110. Für weitere Informationen und praktische Tipps steht Ihnen die Polizei zur Verfügung. Rufen Sie uns an, Telefonnummer 05251/3060, wir helfen Ihnen gerne!“