Trio stiehlt in Paderborn Postfahrrad

Am Mittwochnachmittag war laut Polizei gegen 14.10 Uhr ein Postbote mit seinem Fahrrad in der Straße Kaukenberg in Paderborn unterwegs und teilte dort Briefsendungen aus. Vor dem Haus 67 ließ er das Rad auf dem Gehweg stehen, wendete diesem dem Rücken zu, um Briefe in die Postkästen der anliegenden Häuser zu verteilen. „Diese Situation nutze offensichtlich ein Täter aus, der das Rad an sich nahm und damit wohl zunächst in Richtung Enzianweg und danach in Richtung des Gehwegs zwischen Thymianweg und George-Marshall-Ring davonfuhr“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Spaziergängerin beobachtet die Täter

Dort bemerkte ihn den Angaben zufolge eine Spaziergängerin, die auch sah, dass zu dem ersten Täter zwei weitere hinzukamen. Kurze Zeit später traf diese Zeugin auf den Postboten, der auf der Suche nach seinem Rad war. Etliche der Briefsendungen, welche sich zuvor in den Radtaschen befunden hatten, wurden auf dem Fußweg hinter dem Thymianweg 51 unbeschädigt aufgefunden. Zwei Briefe waren laut Polizei durch die Täter geöffnet und der Inhalt entnommen worden. Die zwischenzeitlich informierte Polizei fand das Postrad auf einem Fußweg wieder, der zwischen Enzianweg 33 und Arnikaweg 127 verläuft. Die Täter waren geflüchtet und hatten neben dem Inhalt der zwei Briefe auch den Scanner des Postrades entwendet.

Täter trugen schwarze Jacken

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: männlich, Anfang 20, südländisches Aussehen, normale Staturen. Der Tatverdächtige auf dem gestohlenen Rad trug einen Oberlippenbart, eine schwarze Winterjacke, einen Schal, eine graue Wollmütze, weiße Turnschuhe und führte einen dunkelgrauen Rucksack mit sich. Die hinzugekommenen Tatverdächtigen trugen schwarze Jacken; einer war auf einem E-Bike unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 05251/3060 entgegen.