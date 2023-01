Trotz Räumung: Paderborner demonstrieren in Lützerath

Der kleine Ort Lützerath ist mittlerweile bundesweit bekannt. Der Abriss der Siedlung, die dem Braunkohleabbau von RWE weichen muss, ist beschlossen. Seit Monaten kämpfen Aktivisten für den Erhalt von Lützerath, am Mittwoch begann die Polizei jedoch mit der Räumung. Trotzdem wird am Samstag demonstriert. Auch Menschen aus Paderborn werden dabei sein.

Ein breites Bündnis von Klimaschutz- und Umweltbewegungen ruft am Samstag zur Demonstration in Lützerath und umliegenden Ortschaften auf. Auch eine Delegation verschiedener Umweltaktivisten aus Paderborn wird sich auf den Weg ins Rheinland machen.

Die Motivation sei klar, sagt Stefan Wisbereit von Parents for Future Paderborn: „Es geht nicht mehr darum, ein Haus oder eine Siedlung zu retten, sondern darum, gegen die Klimapolitik des Landes und des Bundes zu demonstrieren“.

Rund 50 Menschen fahren daher am Samstagmorgen mit einem Bus aus Paderborn nach Lützerath. Das Interesse an der Demonstration sei groß, sagt Marcus Zauner, ebenfalls von Parents for Future in Paderborn: „Die Plätze im Bus waren nach ein, zwei Tagen besetzt. Die jüngsten Teilnehmer sind zwölf und die ältesten Aktivisten sind schon im Rentenalter“, ergänzt er. Aus Bielefeld und Detmold werden weitere Busse erwartet.

Dass Lützerath trotz des beschlossenen Kohleausstiegs abgerissen wird, kritisieren Umwelt- und Klimaschutzbewegungen. Der Prozess und die Entscheidung waren weder unabhängig noch transparent, sagt Zauner und ergänzt: „Es macht mich fassungslos zu sehen, dass im Jahr 2023 unter grüner Beteiligung im Landtag und in der Bundesregierung mit so einer Polizeigewalt die Interessen eines Konzerns durchgesetzt werden“.

Polizisten aus dem Kreis Paderborn in Lützerath im Einsatz

Auch Polizisten aus dem Kreis Paderborn unterstützen die Einsatzkräfte im rheinischen Braunkohlerevier bei der Räumung des Dorfes. Das bestätigte Polizei-Sprecher Michael Biermann auf Nachfrage dieser Zeitung.

Wie viele Beamte aus Paderborn und Umgebung in den kommenden Tagen bei dem Großeinsatz vor Ort sind, dazu will die Paderborner Polizei sich jedoch nicht näher äußern. Auch nicht, aus welchen Abteilungen der Paderborner Polizeibehörde diese stammen. In der Vergangenheit wurden bei vergleichbaren Szenarien beispielsweise Mitglieder der Paderborner Hundestaffel zur Unterstützung gerufen. So waren die Paderborner Diensthunde unter anderem bei Protesten im Dannenröder Forst wegen des Ausbaus der Autobahn 49 im Einsatz oder wegen des von Umweltaktivisten besetzten Hambacher Waldes.