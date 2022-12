Truppenübungsplatz Senne und Britisches Militär mehrfach in der Diskussion

Der Streit um die Thune-Wiesen, die nach eigenen Angaben seit langem größte Militärübung der Briten auf europäischem Festland und ihre Ablehnung zum Bau von Windrädern auf der Gauseköte: Mehrfach geht der Blick in Richtung der britischen Streitkräfte und in die Senne.

Ein Soldat bei der großen Militärübung Cerberus in der Sonne.

Erneut flammt im Frühjahr der Streit um die Nutzung der Thune-Wiesen in Schloß Neuhaus auf. Hier, am Rande des von den britischen Streitkräften verwalteten Truppenübungsplatzes, nutzen beispielsweise Spaziergänger oder Reiter mit Gewohnheitsrecht die Wege in ihrer Freizeit. Im Mai entfernen die Briten eine Brücke, stellen eine Schranke sowie Stopp-Schilder auf. Das löst Irritationen bei der Stadt und dem Kreis Paderborn aus, sorgt für Ärger bei Anwohnern.