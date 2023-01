TuRa Elsen ist bereit für den Countdown zum Karneval

Paderborn-Elsen

Die Karnevalsabteilung der TuRA Elsen steht in den Startlöchern. An diesem Samstag, 21. Januar, ab 10 Uhr stehen die Karnevalisten um Prinzessin Atessa I. (Weihrauch) am Elsener Rewe Markt bereit, um frische Waffeln für den guten Zweck zu verkaufen. Einen Tag später beginnt der Vorverkauf für die Session.