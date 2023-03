Zu wenig U3-Plätze in Kitas in Paderborn

Immer mehr Eltern schicken ihren Nachwuchs früh in die Kita. Das bereitet der Stadt Probleme. „Der Ausbau von U3-Plätzen ist unabdingbar“, sagte die Leiterin des Jugendamtes, Petra Erger, am Mittwoch (1. März) in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Die Nachfrage nach Plätzen für Kinder unter drei Jahren sei von sonst 40 auf fast 80 Prozent gestiegen, erläuterte Petra Erger. Die Versorgungsquote im Bereich U3 liegt nach Angaben der Verwaltung bei 44 Prozent, bei Ü3 dagegen bei 105 Prozent. Den 4656 Ü3-Plätzen stehen 1455 U3-Plätze gegenüber. Hinzu kommen 355 Plätze in der Tagespflege für die ganz kleinen Kinder.

In der Stadt Paderborn stehen für das Kindergartenjahr 2023/2024 insgesamt 6111 Plätze in 91 Einrichtungen zur Verfügung. Auf die 36 kommunalen Kitas entfallen 2950 Plätze, auf die 25 katholischen Kitas 1529, auf die sechs evangelischen 383. Freie Träger halten in ihren 24 Einrichtungen 1249 Plätze bereit.

Sechsgruppige Kita auf dem Alanbrooke-Gelände

Durch Neubauten will die Verwaltung zusätzliche Plätze schaffen. Da ist zum einen die zweigeschossige, nach Margit Naarmann benannte Kita auf dem ehemaligen Alanbrooke-Areal, die für sechs Gruppen konzipiert ist, im 2. Quartal 2024 fertig sein und 38 U3- und 62 Ü3-Plätze bieten soll. Die viergruppige Kita am Talleweg in Marienloh soll im 1. Quartal 2024 betriebsbereit sein und 20 U3- und 55 Ü3-Plätze umfassen.

Sören Lühr von der städtischen Gebäudetochter GMP verwies auf weitere Vorhaben wie den Neubau einer fünfgruppigen Kita am Schatenweg in Schloß Neuhaus und die fünfgruppige Kita Waldkamp auf dem Dempsey-Gelände. Weitere Kitas am Piepenturmweg und an der Detmolder Straße seien angedacht, in Neuenbeken suche man Grundstücke. Außerdem führt die Stadt bereits Gespräche über die Nachnutzung von Gebäuden der evangelischen Kirche.

Mehr als 140 Kinder aus der Ukraine aufgenommen

Abgesehen von der gestiegenen Nachfrage nach Betreuung von ganz kleinen Kindern stellen zwei weitere Faktoren die Verwaltung vor Herausforderungen. Mehr als 140 ukrainische Jungen und Mädchen seien mittlerweile in den Kitas untergebracht worden, berichtete Petra Erger. Hinzu komme: „Extrem viele Kinder sind vom Schulbesuch zurückgestellt worden und verbleiben weiter in der Kita. Wir haben noch Kinder in der Versorgung, mit denen wir nicht gerechnet haben.“ Außerdem steige die Zahl der Kinder mit Förderbedarf von Jahr zu Jahr. Im Großen und Ganzen sei die Versorgungslage aber noch gut, findet Petra Erger. Es gibt allerdings Ausnahmen. So haben in Sennelager laut Verwaltung 13 Kinder noch keinen Platz.

Petra Erger leitet das Jugendamt Paderborn. Foto: Maike Stahl

Die Stadt Paderborn verzeichnet eine sinkende Geburtenrate. Wurden 2020 noch 1604 Neugeborene registriert, ging die Zahl danach zurück und lag 2022 nur noch bei 1457. Für 2024 geht die Verwaltung von 1480 Geburten aus.

Kita-Navigator hat Praxistest angeblich bestanden

Beim Kita-Navigator setzt die Verwaltung seit August 2022 auf den sogenannten Gale-Shapley-Algorithmus, der „innerhalb kürzester Zeit perfekte Kita-Kind-Paarungen“ berechne. Eltern können bis zu acht Einrichtungen auswählen und diejenigen markieren, die ihnen am liebsten sind. Auch Tagesmütter sind in den Kita-Navigator mit einbezogen. Mit ihm sei man zufrieden, sagte die Jugendamtsleiterin: „Am 9. Februar haben alle ihre Zusagen für einen Kitaplatz bekommen. Den monatelangen Nachrückerprozess haben wir jetzt nicht mehr.“

Die Zahl der Familienzentren in Paderborn ist auf 19 gestiegen, die katholische Kita Sankt Josef Benhausen, die städtische Kita Am Schlosspark und die geplante städtische Kita Dr. Margit Naarmann streben eine entsprechende Zertifizierung an. Neben den Familienzentren gibt es die sogenannten plusKitas. Die 35 in Paderborn wurden seit 2020 vom Land mit insgesamt 800.000 Euro gefördert. PlusKitas sind durch einen besonderen Sprachförderbedarf gekennzeichnet.

Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche nutzten die Diskussion über die Kindergartenbedarfsplanung dazu, um die Stadt zu bitten, sich bei der Landesregierung in Düsseldorf für eine bessere Kindergartenfinanzierung einzusetzen. „Das Kibiz-Budget ist nicht auskömmlich“, beklagte Detlef Müller vom Erzbischöflichen Generalvikariat. Neue Ausbildungsstellen seien nicht bezahlbar, es drohe notgedrungen die Aufgabe von Kitas. Sein Kollege vom evangelischen Kirchenkreis, Thomas Walter, schlug ebenfalls Alarm: „Die Kirchensteuereinnahmen gehen drastisch zurück, das Kibiz reicht nicht. “ Kitas seien eine städtische Aufgabe, sagte er und appellierte mit Blick auf die Jugendamtsleiterin: „Unterstützt die freien Träger, sonst gehen wir kaputt!“