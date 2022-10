Über 4 Promille: Volltrunkener Radfahrer stürzt

Polizei und Rettungsdienst haben sich am Samstagmorgen um einen Radfahrer gekümmert, der stark alkoholisiert im Graben gelandet war.

Der 38-Jährige hatte die Ahornallee vom Ahornsportpark kommend in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring befahren. Zeugen beobachteten, wie der Radfahrer dann nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen stürzte. Weil der Mann nur bedingt ansprechbar war, wurde ein Rettungswagen alarmiert.

Der Fahrer gab vor Ort an, keine Schmerzen zu haben. Er konnte sich an den Unfallhergang und den Abend kaum erinnern. Ursache dafür dürfte sein Alkoholkonsum gewesen sein: Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest zeigte das Gerät einen Wert von 4,06 Promille an.

Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 38-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.