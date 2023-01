Über dem Paderborner Uni-Jubiläum liegt ein Schatten

Der Neujahrsempfang der Universität ist Rückblick und Ausblick gleichermaßen. Am Sonntag gab Präsidentin Birgitt Riegraf in ihrer Ansprache Einblicke in Projekte, besondere Ereignisse und Entwicklungen. Alarmierend: Die Zahl der Studenten sinkt.

Neben den Preisverleihungen für ausgezeichnete Dissertationen, Abschlussarbeiten und internationale Studentinnen und Studenten hielt Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität Hagen, einen Gastvortrag zum Thema „Digitalisierung: Fluch oder Segen für die Bildung?“ Moderiert wurde der Empfang durch Ulrich Lettermann, der natürlich auch zum Saxophon griff.

Etwa 400 Gäste waren zum tradtionellen Neujahrsempfang in den größten Hörsaal gekommen. Mit Stolz blicke die Universität auf das 50-jährige Jubiläum, das im vergangenen Jahr gefeiert werden konnte und ein halbes Jahrhundert der stetigen Entwicklung markiert habe, zurück, betonte die Uni-Präsidentin. Die Universität habe sich „zu einem national sowie international erfolgreichen Forschungsstandort mit über 70 Studiengängen und zu einem leistungsstarken Innovationsmotor entwickelt“.

„Permanenter Ausnahmezustand“ überschattete Jubiläum

Dennoch seien die Feierlichkeiten nicht so unbeschwert wie gewünscht verlaufen, bedauerte Riegraf: Ein „permanenter politischer Ausnahmezustand“, bestehend aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise, dem Klimawandel sowie der Covid-19-Pandemie verlange nach Erklärungen, Einordnungen und Lösungen. Dabei werde deutlich, „dass es zur Bewältigung dieser Krisen der Erkenntnisse und Errungenschaften der Wissenschaft“ benötige, um durch wissenschaftliche Analysen die Hintergründe und Entwicklungen sowie spätere Folgen zu verstehen und einordnen zu können.

In diesem Kontext hob Riegraf besonders das Engagement von Anatolii Andreiev hervor, der seit Beginn des Krieges gemeinsam mit Mitarbeitern und Studenten der Universität Hilfs- und Spendenaktionen organisiert und zum Zeitpunkt des Neujahresempfanges mit der Einrichtung eines durch Spenden beschafften Notstromaggregates in einer ukrainischen Universitätsklinik beschäftigt war.

Engagement genießt laut der Präsidentin in der Universität einen hohen Stellenwert: Neben Events wie der Veranstaltungsreihe „50 Mosaike“, die die Vielfalt und Diversität am Paderborner Campus verdeutlichte, seien im vergangenen Jahr zahlreiche Ereignisse durch die „große Einsatzbereitschaft der Mitwirkenden geplant, vorbereitet und durchgeführt worden“.

Erleichterung nach Rückkehr zur Lehre in Präsenz

Neben den Jubiläumsveranstaltungen habe auch die Rückkehr zur Präsenzlehre sowohl Professoren als auch Studenten mit Erleichterung erfüllt. Riegraf: „Endlich waren die Flure und Foyers wieder gefüllt. Für den Kaffee nach dem Mensabesuch musste auch wieder angestanden werden – daran arbeiten wir aktuell noch.“

Neujahrsempfang der Universität Paderborn Präsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf. Foto: Kevin Müller Eckard und Marianne Wiemann am Klavier sorgten für die musikalische Unterstützung Foto: Kevin Müller Die Gruppe der Preisträger für ausgezeichnete Dissertationen. Foto: Kevin Müller Prof. Dr. Ada Pellert bei ihrem Vortrag "Digitalisierung: Fluch oder Segen für die Bildung?". Foto: Kevin Müller Auszeichner und Preisträger: Prof. Dr. Torsten Meier (Vizepräsident für internationale Beziehungen), Dr. Philipp Dierks, PD Dr. Adrian Keller, Prof. Dr. Andreas Siebe (Vorsitzender der Universitätsgesellschaft), Dr. Raschid Abedin, Angelina Skuratova, Dr.-Ing. Marius Dörner, Dr. Hendrik Rose, Maja Stahl, Prof. Dr. Johannes Blömer (Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs), Rundong Zhou. Foto: Kevin Müller Ulrich Lettermann, Prof. Dr. Birgitt Riegraf (Präsidentin), Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin Der Fernuniversität Hagen) und Simone Probst (Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung). Foto: Kevin Müller Neujahrsempfang Universität Paderborn 2023 Andreas Ribul-Olzer (rechts) gewann den Preis für internationale Studierende Foto: Kevin Müller Die Gruppe der Preisträger für herausragende Abschlussarbeiten und internationale Studierende. Foto: Kevin Müller Der Forschungspreis geht an PD Dr. Adrian Keller Foto: Kevin Müller Eckard Wiemann und Ulrich Lettermann setzten den musikalischen Schlusspunkt unter das Programm des Neujahresempfangs. Foto: Kevin Müller

Sechs Sonderforschungsbereiche

Die Hochschule erlebt erstmals mit aktuell etwa 18.500 Studenten einen Rückgang – ein Trend, der sich bundesweit herauskristallisiert. Im Wettkampf um junge Leute habe die Universität, so Riegraf, Maßnahmen zur Modernisierung ihrer Website, der Weiterentwicklung des Studienangebotes sowie für den Ausbau von Beratungs- und Unterstützungsangeboten unternommen. Mit sechs Sonderforschungsbereichen sei die Universität Paderborn im direkten Vergleich mit anderen Hochschulen sehr gut aufgestellt, was sich auch in der Teilnahme am Exzellenswettbewerb widerspiegele. Hier plant die Universität zwei Anträge auf Exzellenzcluster – einen aus dem Bereich der Quantenphysik sowie einen im Bereich der Robotik, der in Kooperation mit den Universitäten Bielefeld und Bremen entwickelt werde.

PhoQS Lab im Bau

„Exzellente Forschung benötigt exzellente Rahmenbedingungen“, sagte Riegraf und merkte an, beides sei in Paderborn vorhanden. Dabei verwies die Präsidentin auf den zunehmenden Ausbau der Forschungsinfrastruktur: Seit März befinde sich das neue PhoQS Lab im Bau, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen Physik, Mathematik, Informatik und Elektrotechnik im Kontext von photonenbasierten Quantenanwendungen zusammenarbeiten. Zudem konnte 2022 das neue Gebäude X eingeweiht werden, das zudem den Hochleistungsrechner „Noctua 2“ beherbergt.

Die unterschiedlichen Fakultäten konnten im vergangenen Jahr auch einige Entwicklungen vorweisen: So erwähnte Riegraf in Bezug auf die Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik insgesamt drei Forschungsprojekte: einerseits der zusammen mit der Universität Bielefeld eingeworbene Sonderforschungsbereich „Ganzzahlige Strukturen in Geometrie und Darstellungstheorie“ sowie das EU-Projekt „ENEXA“ und das Netzwerkprojekt „SAIL“ in der Informatik. Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften hat das „Center for Sustainable Economy“ ausgebaut und somit den Fokus auf Nachhaltigkeit verstärkt. Zudem wird an der Universität Paderborn im September die „18. internationale Tagung Wirtschaftsinformatik“ ausgerichtet.

Auch die Fakultät für Naturwissenschaften blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Die Universität zählt seit März 2022 zu den Gründungsmitgliedern des Netzwerks „EIN Quantum NRW“, dessen Ziel die Erforschung und Entwicklung von Quantentechnologien ist. In der Fakultät für Maschinenbau lief im Sommersemester der Studiengang „Digitale Bahnsysteme“ an, der einen „Meilenstein im Hinblick auf nachhaltige Verkehrskonzepte“ darstelle, wie Riegraf glaubt. Die Fakultät für Kulturwissenschaften feierte unter anderem den 27. Deutschen Germanistentag mit rund 1000 Gästen.

Im laufenden Jahr seien besonders der Relaunch des Internet-Auftritts der Universität im Rahmen des Projektes „Web- und Corporate Design-Upgrade“ sowie die Fortsetzung der Strukturentwicklung von großer Bedeutung. Riegraf hob in diesem Zusammenhang das neue „Jenny Aloni Center for Early-Career Researchers“ zur Förderung in frühen Karrierephasen sowie die Einrichtung des Programms „Qualifizierung für Berufsfelder in Wirtschaft und Gesellschaft“ zur individuellen Karriereorientierung hervor.

Dissertationen und Abschlussarbeiten ausgezeichnet

Im Anschluss an Riegrafs Ansprache folgten zahlreiche Preisverleihungen. Für ausgezeichnete Dissertationen erhielten Raschid Abedin, Philipp Dierks, Marius Dörner, Linghui Luo und Hendrik Rose die entsprechenden Preise. Für herausragende Abschlussarbeiten wurden in der Kategorie Ingenieur- und Naturwissenschaften Maja Stahl sowie in der Kategorie Geistes- und Gesellschaftswissenschaften Angelina Skuratova ausgezeichnet. Zudem erhielten Andreas Ribul-Olzer und Rundong Zhou Preise aus der Gruppe der internationalen Studenten. Den Forschungspreis gewann Adrian Keller als Leiter der Arbeitsgruppe Nanobiomaterialien am Lehrstuhl für Technische und Makromolekulare Chemie im Department Chemie der Universität Paderborn.