Über Kinder und digitale Medien

Paderborn

Wo liegen für junge Kinder die Chancen und Herausforderungen im Umgang mit sozialen Medien? Können sie sich bewusst und sinnhaft in der medialen Welt bewegen? Oder hat die Mediennutzung in frühen Jahren vielmehr negative Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes? Diese und weitere Fragen diskutierten die Teilnehmer des Fachtags „kinder.kompetent.digital - Digitale Medien in der Kindheit“ in den Räumen der Katholischen Hochschule Paderborn (Katho).