Überfall in Paderborn wegen illegaler Anabolika: Schläger kommt glimpflicher davon

Fast auf den Tag genau fünf Jahre hat es gedauert, bis die Paderborner Justiz einen Schlussstrich ziehen kann unter einen denkwürdigen Überfall, der sich in der Bodybuilder-Szene ereignet hatte. Ein 27-Jähriger, der dabei eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hatte, bekam jetzt in einem neuen Prozess eine geringere Haftstrafe.

Dabei ist das Ganze auch ein Lehrstück zu den Fallstricken der Rechtsprechung. Der März ist der Monat, der immer wieder auftaucht in dem Fall. Der Lippstädter, der zuletzt in Paderborn lebte, wurde am 29. März vergangenen Jahres zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt: Er hatte am 13. März 2017 einem guten Freund geholfen, 2000 Euro aus dem Verkauf von illegalen Dopingmitteln einzutreiben, die der mutmaßliche Käufer säumig geblieben war. Der jetzt 30-Jährige, der damals von beiden in seiner Paderborner Wohnung „besucht“ wurde, musste danach ins Krankenhaus. Von den zahlreichen Verletzungen durch Faustschläge und Kniestöße hat er immer noch einen kaputten Zahn – den reparieren zu lassen fehlt ihm selbst das Geld, und bei dem 27-Jährigen ist nichts zu holen.