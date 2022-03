Ukraine-Krieg: Hunderte gehen in Paderborn auf die Straße

Paderborn

Die Menschen im Kreis Paderborn sind in Aufruhr: Der Krieg in der Ukraine treibt sie auf die Straßen und zu Spendenaktionen an. Am Freitagabend versammelten sich erneut mehr als 800 Bürger auf dem Marktplatz zu einer Friedenskundgebung, zu der das Bündnis für Demokratie und Toleranz und die Initiative Paderborn for Future aufgerufen hatten.

Von Jörn Hannemann und Ingo Schmitz