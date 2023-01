Ukrainer in Paderborn kommen im Alltag an

Fehlende Deutschkenntnisse, Anfragen von Behörden, psychologische Einschränkungen, der in Einzelfällen problematische Kontakt zu russischstämmigen Paderbornern: Für Ukrainer gibt es nach ihrer Flucht alltägliche Herausforderungen. An ihre Grenzen stoßen unterdessen Sprachkursanbieter aufgrund der Nachfrage: Knapp 600 Anträge hat alleine Lingua Masters an das Bundesamt für Migration verschickt.

Nach anfänglicher Euphorie der Helfer auch in Paderborn und der Dankbarkeit vieler Ukrainer ist für viele der Alltag eingekehrt. Welche Probleme es hier gibt, wissen Khrystyna Hannemann (33) und Svetlana Kruser (36). Hannemann stammt aus der Ukraine und lebt seit zehn Jahren mit Ehemann und Kind in Paderborn. Kruser stammt aus Russland, ist seit 2003 in Deutschland und lebt seit 2012 mit ihrem Ehemann, einem Kind sowie Verwandten in Paderborn. Beide Frauen verbindet eines: Sie helfen Ukrainern, vor allem bei der Sprache. Kruser kann helfen, weil viele Ukrainer auch Russisch sprechen. „Das ist das größte Problem, dass für viele Ukrainer die Kommunikation nicht so läuft, wie sie möchten“, sagt Hannemann. Auf technische Hilfen wie den Übersetzer von Google würden Hannemanns Beobachtung nach übrigens viele Ukrainer verzichten: „Weil das nicht so genau ist.“