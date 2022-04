Vinzentinerinnen in Paderborn danken für Spenden

Papst Franziskus erwägt Reise nach Kiew - erneute Evakuierungsversuche in Mariupol

Liveticker zum Krieg in der Ukraine

Der Papst könnte offenbar in die Hauptstadt der von Russland angegriffenen Ukraine reisen. Franziskus bestätigt, dass es solche Überlegungen gibt. In der stark zerstörten südukrainischen Stadt Mariupol ruhen die Hoffnungen am Samstag auf einem neuen Versuch der Evakuierung von...

Von dpa