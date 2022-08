Umleitungsschilder irritieren an Sander Straße

Die aktuelle Baustelle auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen sorgt weiter für Unmut. Aus Sicht von Ulrich Jacobsmeyer aus der Straße Am Bühlberg führen beispielsweise die gelben Umleitungsschilder mit einem Fußgänger-Piktogramm Autofahrer ungewollt in Wohnstraßen. Derweil beklagt ein Geschäftsinhaber fehlende Kundschaft.

In der Straße Am Bühlberg lag am Mittwoch dieses Umleitungsschild auf dem Bürgersteig.

Nach der Berichterstattung dieser Zeitung zu den Bauarbeiten an den Haltestellen Bohlenweg hat sich Ulrich Jacobsmeyer gemeldet. Er verweist auf das gelbe Schild mit dem Aufdruck Umleitung, das Verkehrsteilnehmer derzeit von der Von-Ketteler-Straße aus auf die Gesselner Straße leitet. Dort führe das „nächste gelbe Umleitungsschild“ in die Straße Am Bühlberg. Hierbei handele es sich um die Umleitung für Fußgänger. Aus Sicht von Jacobsmeyer ein Problem. „Die Autofahrer sehen das gelbe Schild mit einem großen U und einem Pfeil nach rechts. Also biegen alle dort ein“, sagt er.

Zu diesem Missverständnis könne es auch für motorisierte Verkehrsteilnehmer kommen, die aus Richtung der Sander Straße über die Straßen Zur Kettenschmiede und Am Bühlberg zur Gesselner Straße geleitet werden. „Natürlich kann jeder Autofahrer diese Straße befahren, jedoch werden sie von der Beschilderung irre geführt“, sagt Jacobsmeyer. Zudem verweist er auf einen hier geltenden Tempo-30-Bereich. Diese Geschwindigkeitsgrenze werde aber „kaum eingehalten“.

Wie an diesem Donnerstagmorgen stehen die Mülltonnen der Anwohner aus den jeweiligen Stichstraßen einmal die Woche auf dem Bürgersteig der Straße Am Bühlberg. Foto: Privat

Die aktuelle Situation könne während der Dauer der Umleitung zu einem weiteren Problem führen. Denn in jeder Woche seien von mittwochs- bis donnerstagsnachmittags mehr Fußgänger auf der Straße Am Bühlberg unterwegs. Der Grund dafür ist die Müllabfuhr am Donnerstag auch aus den angrenzenden Stichstraßen. Diese Anwohner müssten, so Jacobsmeyer, ihre Tonnen mittwochs an die Straße Am Bühlberg bringen. Dort gibt es auf einer Seite einen Bürgersteig, auf der anderen Seite einen Parkstreifen für Autos. Üblicherweise stehen die Tonnen auf dem Bürgersteig. In der Folge könnten sich also Fußgänger und derzeit mehr Autofahrer ungewollt auf der Straße begegnen. Dies sei „zur Zeit durch das sehr hohe Verkehrsaufkommen sehr gefährlich“. Sein Anliegen habe Jacobsmeyer auch per E-Mail der Stadt mitgeteilt.

Unterdessen ist Oktay Özbuk, Inhaber des Troja Grills an der Sander Straße 7, unmittelbar von der Baustelle betroffen. Sein Betrieb liegt inmitten des abgesperrten Bereichs, ist aber weiter geöffnet. „Für uns ist das eine Katastrophe. Es gibt keine Laufkundschaft“, sagt Özbuk. Eine solche Situation habe er in den vergangenen 15 Jahren nicht erlebt. Nun hoffe er, dass die Bauarbeiten, wie von der Stadt angekündigt, nach vier Wochen abgeschlossen sein werden.