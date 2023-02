Unbekannte brechen in Paderborn in eine Bäckerei ein

Paderborn

Die Polizei sucht Zeugen, die in Paderborn im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Arndtstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (20. Februar/18.30 Uhr) und Dienstag (21. Februar/5 Uhr).