Unbekannte brechen in Paderborn sechs Autos auf

Die Paderborner Polizei sucht Autoknacker, die in der Nacht zu Sonntag zugeschlagen haben. Tatort war ein Schotterparkplatz an der Talle in Höhe der Bushaltestelle Friesenweg. Insgesamt sechs Autos wurden beschädigt.

Autos standen auf einem Parkplatz an der Talle

Nach Angaben der Polizei hatte eine Geschädigte ihr Auto am Samstag auf einem Schotterparkplatz An der Talle abgestellt. Bei der Rückkehr stellte sie fest, dass an ihrem Wagen eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten am Tatort insgesamt sechs Fahrzeuge fest, bei denen Scheiben eingeschlagen worden waren. Einzelheiten zum Diebesgut sind derzeit noch nicht bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Schotterparkplatz befindet sich An der Talle gegenüber der Zufahrt zum Recyclinghof.

Anschließend wurde in unmittelbarer Nähe auf einem Schotterparkplatz im Hohenloher Weg ein weiterer Wagen entdeckt, bei dem eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die am Samstag oder Sonntagmorgen verdächtige Personen im Bereich der beiden Parkplätze gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.